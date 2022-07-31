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Військові на півдні знищили два склади боєприпасів, десятки окупантів і їхню техніку

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 04:31 glavcom.ua
Військові на півдні знищили два склади боєприпасів, десятки окупантів і їхню техніку
Військові на півдні знищили 33 російських солдатів та «Град»
фото з відкритих джерел

Українські військові тричі атакували парами штурмовиків опорні пункти та скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі

На південних рубежах захисту українські військові знищили живу силу ворога, російські склади і техніку. Про це інформує оперативне командування «Південь».

«Вдень ворог двома десятками залпів обстріляв важкою стволовою артилерією Велику Костромку. Зруйнований і згорілий приватний будинок. Людських втрат немає. Ввечері знов обстріляно Миколаїв. Реактивними системами залпового вогню уражено відкриті поверхні околиці міста та берегову лінію річки в одному з мікрорайонів обласного центру. Без втрат. 9 разів ворожа авіація атакувала наші позиції гелікоптерами в Бериславському і Баштанському районах, на стиках областей. Втрат не допущено», – йдеться у повідомленні.

Українські військові тричі атакували парами штурмовиків опорні пункти та скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі, тричі гелікоптерними парами – по опорних пунктах в Херсонському і Миколаївському районах.

Виконуючи вогневі завдання українські ракетно-артилерійські підрозділи також долучилися до скорочення сил та запасів ворога.

Підтверджені втрати складають 33 росіяни, 2 гаубиці «Мста-Б», реактивна система залпового вогню «Град», протитанковий ракетний комплекс, три одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також ще два склади боєприпасів в Бериславському районі.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Раніше повідомлялося, що корабельне угруповання ворог різко збільшив, вочевидь намагаючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту. 

Але ці 14 бойових кораблів маневрують у ракето безпечних районах вздовж узбережжя Криму в бік Анапи. На чергуванні і напоготові чотири ракетних та чотири десантних кораблі. 32 ракети «Калібр» споряджено в якості ракетної загрози з моря.

Теги: авіація Херсонщина окупанти війна

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