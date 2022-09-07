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Херсонські фермери пояснили Путіну, чому їм не по дорозі

Надія Клочко
glavcom.ua
Херсонські фермери пояснили Путіну, чому їм не по дорозі
Росія не хоче купувати овочі з Херсонщини
фото з відкритих джерел

Аграрії з Херсонщини скаржаться, що їхня продукція непотрібна Росії

Фермери окупованої Херсонщини звернулися до влади Росії з відкритим листом. Аграрії заявляють, що їхня продукція виявилася незатребуваною у Росії і тому вони зазнають величезних збитків. Текст колективної скарги опублікував пропагандист Роман Сапоньков.

Аграрії, які залишилися працювати в окупації зіткнулися з колосальними втратами через неможливість реалізувати свою продукцію у Росії.

«Це була продукція, що швидко псується, яка продавалася через мережеві магазини великих міст (Київ, Дніпро, Одеса, Харків). У нечисленній за населенням Херсонській області вона виявилася повністю не затребуваною», – розповідають фермери.

Виробники розраховували, що літньо-осінній урожай вдасться реалізувати через російських продавців, але попиту на томати та інші овочі з Херсонщини немає.

«Ми опиняємось у складній ситуації з полями перезрілого томату вирощеного на кредитні кошти і без грошей для початку наступного року. Наші наймані працівники опиняться без роботи і найімовірніше будуть змушені виїжджати і ставати на утримання держави. Як ви вважаєте, чи можливо нам усім якось допомогти?» – запитують херсонські сільгоспвиробники.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупаційна влада на Херсонщині змушує фермерів реєструватися та сплачувати податки за законами РФ

Також повідомлялося, що на Херсонщині місцеві фермер тоннами втрачають урожай через неможливість продати його: область – під окупацією рашистів, торгові шляхи для місцевих фермерів заблоковані.

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Теги: окупація фермер Херсонщина окупанти

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