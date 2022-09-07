Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Херсонщині почастішали випадки викрадення медиків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Херсонщині почастішали випадки викрадення медиків
Загарбники викрадають людей на Херсонщині
фото ілюстративне

Окупанти вишукують колаборантів серед вчителів, готують для них курси у Криму

Російські загарбники в тимчасово окупованих частинах Херсона шукають українських партизанів, навіть розпитують, хто купував жовту фарбу, щоб визначити, звідки з’являються проукраїнські символи у людних місцях. Також рашисти викрадають людей. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

«Продовжують вишукувати колаборантів серед вчителів, готують для них курси у Криму і заохочують або залякують батьків школярів. Рашисти визнають, що зі школами у них не вийшло, є ті навчальні заклади, які зовсім не працюють, бо ніхто не погоджується на колаборацію. Щоправда, окупанти ще й замовчують, як багато шкіл і садочків вони просто знищили», – повідомив Хлань.

Крім цього, рашисти продовжують викрадати людей, зокрема почастішали викрадення медиків, а також блокують завезення продуктів на територію Херсонщини.

Хлань зазначив, що росіяни обіцяють провести псевдореферендум до нового року – розглядають варіанти опитування на дому і не за один, а протягом декількох днів.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. 

Теги: парамедики Херсонщина рашисти окупанти ворог викрадення

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Опублікований супутниковий знімок зроблений 5 вересня
ЗСУ знищили понтонну переправу окупантів на Херсонщині (фото)
Вчора, 15:08
У Новій Каховці ЗСУ влучили по скупченню рашистської техніки
«Південь» повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонщині
Вчора, 12:48
Солдат Луценко пояснив, як ЗСУ можуть розгромити 20 тис. окупантів на Херсонщині
Солдат Луценко пояснив, як ЗСУ можуть розгромити 20 тис. окупантів на Херсонщині
5 вересня, 15:38

Події в Україні

Майже 500 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога
Майже 500 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога
Нічні удари по Харкову: голова ОВА повідомив деталі
Нічні удари по Харкову: голова ОВА повідомив деталі
У багатьох областях України оголошена повітряна тривога (карта)
У багатьох областях України оголошена повітряна тривога (карта)
Сили ППО збили ворожий безпілотник на Дніпропетровщині
Сили ППО збили ворожий безпілотник на Дніпропетровщині
Рашисти вдарили по Слов’янську: під завалами можуть бути люди (фото)
Рашисти вдарили по Слов’янську: під завалами можуть бути люди (фото)
Удар по Кривому Рогу: пожежа на нафтобазі вирувала 16 годин (відео)
Удар по Кривому Рогу: пожежа на нафтобазі вирувала 16 годин (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
255K
Зустріч Путіна та Зеленського. Кремль назвав нову умову
227K
Сміялися і дивно поводились. Путін, Шойгу та Герасимов з'явились на військових навчаннях
184K
Джонсон у прощальній промові звернувся до Путіна
110K
Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ
107K
«Дніпро весь трупами заповнений»: окупант в істериці розповів дружині про удари ЗСУ (аудіо)
86K
Нова лінія фронту: ISW оновив карту бойових дій

Новини

ЗСУ завдали удару по семи пунктах управління окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять хороших новин 6 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Українські в'язні, які пішли воювати проти Росії: хто вони і за що були покарані
Вчора, 19:51
Місія МАГАТЕ відзвітувала про візит на ЗАЕС: висновки
Вчора, 19:14
Українська Жанна д'Арк. Учителька і багатодітна матір Марія Чашка керує батальйоном (відео)
Вчора, 18:16
Politico: Росії бракує важливої складової для виробництва зброї
Вчора, 17:04

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту