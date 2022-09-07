На Херсонщині почастішали випадки викрадення медиків

Окупанти вишукують колаборантів серед вчителів, готують для них курси у Криму

Російські загарбники в тимчасово окупованих частинах Херсона шукають українських партизанів, навіть розпитують, хто купував жовту фарбу, щоб визначити, звідки з’являються проукраїнські символи у людних місцях. Також рашисти викрадають людей. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

«Продовжують вишукувати колаборантів серед вчителів, готують для них курси у Криму і заохочують або залякують батьків школярів. Рашисти визнають, що зі школами у них не вийшло, є ті навчальні заклади, які зовсім не працюють, бо ніхто не погоджується на колаборацію. Щоправда, окупанти ще й замовчують, як багато шкіл і садочків вони просто знищили», – повідомив Хлань.

Крім цього, рашисти продовжують викрадати людей, зокрема почастішали викрадення медиків, а також блокують завезення продуктів на територію Херсонщини.

Хлань зазначив, що росіяни обіцяють провести псевдореферендум до нового року – розглядають варіанти опитування на дому і не за один, а протягом декількох днів.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.