ЗСУ знищили понтонну переправу окупантів на Херсонщині (фото)

Рашисти використовували переправу для перекидання своїх військ

Українські захисники знищили понтонну переправу, яку облаштували російські окупанти біля села Дар’ївка у Херсонській області. Відповідний супутниковий знімок оприлюднили у твіттері NLwartracker.

Рашисти використовували переправу для перекидання своїх військ і матеріально-технічного забезпечення підрозділів на тимчасово окупованій частині півдня України, уточнює BBC.

На фото видно і виведений з ладу стаціонарний міст, який мав стратегічне значення - єдина переправа через річку Інгулець на правому березі Дніпра російського угруповання військ. Тільки ним можна переправляти сили і засоби з Каховки до Херсона.

Опублікований супутниковий знімок зроблений 5 вересня цього року.

Як раніше повідомлялося, українські захисники знищили практично всі великі мости в Херсонській області, залишивши лише пішохідні переходи.