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Христо Грозєв розповів про спробу російських кілерів ліквідувати Зеленського на початку війни

Діана Гасюк
glavcom.ua
Христо Грозєв розповів про спробу російських кілерів ліквідувати Зеленського на початку війни
Ще до початку війни РФ вислала до України кілька елітних груп, які при вторгненні мали захопити Володимира Зеленського
фото з відкритих джерел

На початку війни російські кілери були впевнені, що з легкістю здійснять «найкрасивішу» і переможну частину війни: захоплять чи уб'ють керівництво України

Ще до початку війни Російська Федерація вислала до України кілька елітних груп, які при вторгненні мали захопити урядовий квартал Києва та найвище керівництво України, зокрема президента Володимира Зеленського. Про це розповів керівник розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Михайлу Зигарю на YouTube .

«Ще за пару тижнів до початку війни вони зайшли через Білорусь, щоб бути поряд з Києвом. Частина з них увійшла до Києва і готувалася до взяття політичного кварталу, люди, підпорядковані Авер'янову ... Їх було близько 30 (людина – ред.), це дуже елітна група... Вони переслали туди тих самих людей, які підірвали склади в Чехії та Болгарії, які отруювали і болгарського бізнесмена Гебрева, і Скрипалів», – розповів Грозєв.

Він уточнив, що на початку війни ці російські кілери були дуже натхненні, адже були впевнені, що з легкістю здійснять «найкрасивішу» і переможну частину війни: захоплять чи уб'ють керівництво України. Проте їх плани було зірвано та їх настрої кардинально змінилися.

«Ми стежили за комунікаціями кількох членів цієї команди. І було і страшно, і смішно: страшно, тому що бачили, які у них цілі, а смішно, тому що вони з кожним днем ​​ставали все менше ура-патріотами, стали критикувати керівництво за погано. сплановану операцію. Вони спочатку писали дружинам, що залишаться на тиждень, потім на два тижні, а після на місяць, півроку... Вони стали сумніватися у вірності своїх дружин, можна про це написати роман. як команда, яка мала за тиждень забезпечити Росії перемогу, стала психологічними жертвами їхньої ж власної війни», – розповів Грозєв.

За словами Грозєва, частину цієї групи було ліквідовано під час війни, частині вдалося втекти в тил.

Нагадаємо, Служба безпеки запобігла серії замовних убивств представників вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України. 

У результаті багатоетапної спецоперації знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Зловмисники займались підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.

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Теги: Білорусь росія експорт ГРУ війна кілер Володимир Зеленський розслідування

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