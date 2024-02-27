Польський бізнес в Україні: власники, виручка та «російський слід» в діяльності

Станом на лютий 2024 року, в Україні працює 3 635 компаній за участю польського капіталу

Загальна сума статутних капіталів компаній перевищує 15 млрд грн

В Україні станом на лютий 2024 року працює 3 635 польських компаній. Фахівці R&D-центру YouControl з’ясували, що менше половини з них оприлюднили фінансову звітність за 2022-й та мають понад 63 млрд грн сукупної виручки за підсумками 2022 року. Більш ніж половина польських компаній зареєстровані на Львівщині та в Києві. У структурі власності 18 юридичних осіб, крім учасників/бенефіціарів з Польщі, присутні громадяни росії та білорусі. В яких сферах працює польський бізнес в Україні та які компанії входять до п’ятірки найбільших за виручкою та статутним капіталом – в дослідженні YouControl.

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Що аналізували: дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) на предмет участі в статутному капіталі польських компаній та фізичних осіб-резидентів Польщі. Перевірили компанії з часткою статутного капіталу від 25% та/або бенефіціарами яких є громадяни Польщі. З переліку досліджуваних компаній виключені юридичні особи зі статусами «Припинено» та «Скасовано».

Мільярди гривень статутного капіталу

Станом на лютий 2024 року, в Україні працює 3 635 компаній за участю польського капіталу. Більше половини (58,7%) з них зареєстровані у Львівській області – 1 116 та у Києві – 1 016.

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Близько 31% від досліджуваних польських компаній в Україні задіяні у сфері оптової та роздрібної торгівлі, 17% – у переробній промисловості. Основним напрямком понад 8% компаній є професійна, наукова та технічна діяльність. А у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування працюють близько 7% підприємств.

Загальна сума статутних капіталів 3 635 компаній перевищує 15 млрд грн. З них щонайменше понад 2,8 млрд грн – це частка 25% статутного капіталу польських компаній та фізичних осіб-резидентів, що відображає рівень впливу бізнесу на українську економіку.

До п’ятірки компаній за найбільшим розміром статутного капіталу увійшли:

АТ «КРЕДОБАНК» – 2,2 млрд грн та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ» – 950,1 млн грн, входять до банківської групи «Кредобанк», контролером якої є Польський акціонерний банк «Загальна ощадна каса». ТОВ «БАРЛІНЕК ІНВЕСТ» – 1,3 млрд грн та ТОВ «ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ» – 370,5 млн грн. Бенефіціаром обох компаній є польський підприємець Міхал Соловов – найбагатша людина Польщі у 2023 році за версією польської редакції видання Forbes. ТОВ «РАБЕН УКРАЇНА» – 662,9 млн грн, входить до складу нідерландської групи компаній Raben Group та працює в логістиці, складуванні, внутрішніх та міжнародних автомобільних, інтермодальних перевезеннях, морському та повітряному супроводі вантажів та логістиці свіжих продуктів.

Згідно з даними «Фінансова звітність підприємств (річна)», оприлюдненими Державною службою статистики України на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, близько 30% від загальної кількості досліджуваних компаній (1089) оприлюднили свою фінансову звітність за 2022 рік.

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Їхня сукупна виручка за підсумками 2022 року становить понад 63 млрд грн.

ТОВ «РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР» – 6,98 млрд грн, бенефіціаром якого є Володимир Матківський через польську компанію ТОВ «ПФАЙФЕР & ЛАНГЕН ІНВЕСТИЦІЇ». УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ СП В ФОРМІ ТОВ «МОДЕРН-ЕКСПО» – 3,9 млрд грн, що входить до однойменної групи компаній, ключовими особами якої є польський підприємець Богдан Лукасік та українець Петро Пилипюк. ДП «ЛПП УКРАЇНА» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛПП» – 3,7 млрд грн, власницею якого є польська компанія LPP, що працює у сфері легкої промисловості та ритейлу – бренди Reserved, Cropp, House, Mohito і SiNSAY. ТОВ «INTER CARS UKRAINE» – 3,5 млрд грн, яке є частиною мережі Inter Cars Group, засноване польською компанією Inter Cars S.A. – дистриб’ютором автомобільних запчастин та автотоварів у Центральній і Східній Європі. ТОВ «БАРЛІНЕК ІНВЕСТ» – 3,14 млрд грн, виробник багатошарових дерев’яних підлог.

Санкції та «російський слід» у компаніях із польськими засновниками/бенефіціарами

В структурі власності 18 компаній з досліджуваного переліку, крім учасників/бенефіціарів з Польщі, присутні громадяни російської федерації та республіки білорусь. Зокрема, ТОВ «ПРОАВТО ЛТД», ТОВ «УКРА ПОЛ» та ТОВ «ПРОАВТО».

Бенефіціаром цих компаній, крім резидента Польщі Сильвестра Шималяка, також зазначений Михайло Вашуркін. Він у липні 2023 року Указом Президента України № №364/2023 включений до переліку фізичних осіб, до яких застосовуються персональні санкції. Михайло Вашуркін до вересня 2022-го був учасником Науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю «Азимут». Це російська компанія, що здійснює постачання електротехнічного обладнання підприємствам воєнно-промислового комплексу російської федерації.

Також інформацію про накладення санкцій на одного зі співвласників компанії має ще одна компанія з переліку – ТОВ «НОВА ХОРТИЦЯ». Її бенефіціарами виступають громадянин Польщі Рафал Яцек Бєлецький та екснародний депутат України Вячеслав Богуслаєв. Пан Богуслаєв внесений до санкційних списків України, ЄС та Швейцарії.

Ще 19 компаній з вибірки належить до холдингу/групи, інший учасник якого зареєстрований за законодавством російської федерації. До прикладу, це 4 компанії з ФПГ «Церсаніт», ключовою особою якої є вищезгаданий Міхал Соловов. А також дві компанії зі складу ФПГ «Каргілл». Міжнародна група компаній Cargill в Україні займається виробництвом та торгівлею зерновими та олійними культурами, переробкою насіння соняшника та сої.

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Примітка: Фінансово-промислова група – у загальному сенсі це сукупність компаній із фінансової та/або промислової сфер, які належать до одного чи групи кінцевих бенефіціарних власників та здійснюють взаємодію між собою для досягнення спільних цілей, таких як отримання фінансової вигоди чи оптимізація виробничих процесів (надалі вживатимемо «ФПГ» або «група»).

Загалом, 77 компаній входять/мають зв’язок або мають відношення до 56 ФПГ, що додані до системи YouControl. Водночас кілька компаній з досліджуваного переліку можуть відноситися як до однієї фінансово-промислової групи, так і одна компанія може бути пов’язана із кількома ФПГ одночасно. Наприклад, ТОВ «ТОКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», учасниками якої є громадянин Польщі Зенон Кішкель (50% статутного капіталу), українець Кирило Соловйов та ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТМЕНТС» (40% статутного капіталу). Учасниками останньої є Олеся Бойко, Ксенія Шевченко та Валентин Заруба. За даними громадського руху ЧЕСНО, Олеся Бойко – цивільна дружина українського екснардепа Сергія Хланя. А Валентин Заруба був помічником екснародного депутата України 8 скликання Олександра Жолобецького.

Серед досліджуваного польського бізнесу в Україні присутні 17 компаній, що входять до складу ФПГ «Чисто», що постачає обладнання та надає послуги з прибирання, мийки та очищення. Ключова особа групи – Валерій Макицький, який за інформацією з ЄДР є громадянином Польщі, однак до червня 2022-го мав білоруське громадянство.

YouControl