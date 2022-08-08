Спецслужби затримали російських кілерів, які планували вбити Резнікова та Буданова 

За вбивство кожного обіцяли винагороду від $100 до $150 тис.

Служба безпеки запобігла серії замовних убивств представників вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

У результаті багатоетапної спецоперації знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Зловмисники займались підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.

За вбивство кожного з них російські «куратори» обіцяли винагороду у розмірі від $100 до $150 тис.

Встановлено, що диверсійно-розвідувальна група була сформована кадровими співробітниками воєнної розвідки РФ проведення підривної діяльності на території Україні. До її складу увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР» брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході.

За завданням координатора з Москви, саме він, використовуючи свої зв’язки серед кримінальних кіл, підшукував кілера для вчинення замовних убивств.

«На його «пропозицію» відповів мешканець Києва. За $5 тис. він погодився ліквідувати українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. Це вбивство мало стати «тестовим випробуванням» перед виконанням основних завдань ворога. А для замаху на керівників оборонних відомств «зв’язковий» вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію. Тут разом зі спільником вони мали підготувати план «ліквідації» і подати його на затвердження своїм керівникам в РФ», – йдеться в повідомленні.

Зловмисник маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію Білорусі. Співробітники СБУ задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт «Доманове» і зустріч зі спільником.

Обох зловмисників затримали у Ковелі. Під час обшуку у «зв’язкового» виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану та умисному вбивстві. Вирішується питання обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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