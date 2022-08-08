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Спецслужби затримали російських кілерів, які планували вбити Резнікова та Буданова 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Спецслужби затримали російських кілерів, які планували вбити Резнікова та Буданова 
До складу ДРГ увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська
скріншот із відео

За вбивство кожного обіцяли винагороду від $100 до $150 тис.

Служба безпеки запобігла серії замовних убивств представників вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

У результаті багатоетапної спецоперації знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Зловмисники займались підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.

За вбивство кожного з них російські «куратори» обіцяли винагороду у розмірі від $100 до $150 тис.

Встановлено, що диверсійно-розвідувальна група була сформована кадровими співробітниками воєнної розвідки РФ проведення підривної діяльності на території Україні. До її складу увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР» брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході. 

За завданням координатора з Москви, саме він, використовуючи свої зв’язки серед кримінальних кіл, підшукував кілера для вчинення замовних убивств.

«На його «пропозицію» відповів мешканець Києва. За $5 тис. він погодився ліквідувати українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. Це вбивство мало стати «тестовим випробуванням» перед виконанням основних завдань ворога. А для замаху на керівників оборонних відомств «зв’язковий» вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію. Тут разом зі спільником вони мали підготувати план «ліквідації» і подати його на затвердження своїм керівникам в РФ», – йдеться в повідомленні.

Зловмисник маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію Білорусі. Співробітники СБУ задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт «Доманове» і зустріч зі спільником.

Обох зловмисників затримали у Ковелі. Під час обшуку у «зв’язкового» виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану та умисному вбивстві. Вирішується питання обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Теги: СБУ АТО ГРУ

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