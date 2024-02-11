У наступному десятилітті світ житиме гірше – опитування

Один з авторів опитування зазначив, що результати не варто розглядати як прогноз майбутнього

Опитані експерти налаштовані досить песимістично щодо майбутнього десятиліття

Аналітичний центр ім. Брента Скоукрофта опублікував результати щорічного опитування 300 експертів щодо майбутнього у найближчому десятилітті. Результати свідчать, що респонденти налаштовані досить песимістично. Про це йдеться на сайті організації.

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Автори дослідження Global Foresight стверджують, що основна мета дослідження – відобразити настрої експертної спільноти, звертаючи увагу на різні тенденції глобальних змін.

Зазначається, що близько 60% опитаних експертів вважають, що протягом наступного десятиліття, до 2034 року, світ житиме гірше. Автори ставили питання 300 експертам на такі теми, як глобалізація, багатополярність світу, конфлікти, штучний інтелект, зміна клімату:

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Ядерна зброя

84% опитаних експертів вважають, що до 2034 року ядерна зброя з'явиться хоча б в однієї з нині без'ядерних держав. Найвищі шанси в Ірану (думка 73%), Саудівської Аравії (40%), Південної Кореї (25%) та Японії (19%).

Роль ООН

21% опитаних експертів заявили, що у майбутнє десятиліття ООН буде нездатна ефективно виконувати свою місію. Особливо критично опитані оцінюють роботу Ради Безпеки. З міжнародних організацій найбільшу довіру учасники опитування висловили Міжнародному валютному фонду (думка 6%) та Світовому банку (думка 4%).

Чи вдасться Росії підкорити Україну

Респонденти заявили, що найближчим десятиліттям до влади в Росії, швидше за все, прийде новий лідер за невідомих обставин і в умовах потенційних потрясінь. Очікується, що у березні 2024 року Володимир Путін легко переможе на президентських виборах, проте 71% опитаних вважає, що до 2034 року президентом Росії не буде Путін.

Багато учасників опитування очікують, що на Росію чекають великі потрясіння: розпад внаслідок революції, громадянської війни чи політичної дезінтеграції. Навіть серед тих, хто вважає, що Путін, як і раніше, правитиме Росією у 2034 році, майже чверть опитаних очікують розпаду країни.

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Лише 6% опитаних експертів вважають, що Путіну вдасться підкорити собі Україну. Проте, як свідчать результати опитування, Київ своїх військових цілей – таких як повернення окупованих територій – також не досягне. Багато експертів вважають, що Україна протягом цього періоду стане частиною Євросоюзу та НАТО. 29% щонайменше частково погоджуються з тим, що Росія і НАТО протягом цього періоду можуть вступити у прямий воєнний конфлікт.

Роль США та Китаю

73% припускають, що до 2034 року світ стане багатополярним, з кількома центрами сили, але США збережуть своє лідерство за декількома ключовими параметрами.

44% опитаних вважають, що протягом цього періоду світ переважно розділиться на блоки, що підтримують відповідно Китай та США, що призведе до формування біполярного світу. Не погоджуються з цим 39% опитаних. 33% опитаних згодні з тим, що Китай та Росія стануть офіційними союзниками до 2034 року.

Зміна клімату

На думку опитаних експертів, найбільшою загрозою для глобального процвітання стане зміна клімату. У цій галузі респонденти очікують найбільшого розширення глобального співробітництва протягом найближчих десяти років (49%), проте деякі з них висловили впевненість, що ця співпраця буде досить ефективною.

Штучний інтелект

51% вважає, що штучний інтелект вплине на розвиток людства в наступному десятилітті.

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«Результати опитування не варто розглядати як прогноз майбутнього. Прогнози – це не доля. За допомогою цього дослідження ми намагаємося отримати від наших експертів уявлення про можливі варіанти розвитку світу у майбутньому», – зазначив один з авторів опитування.

Нагадаємо, в Україні майже рік спостерігається зростання кількості тих, хто вважає, що події в країні розвиваються у неправильному напрямку. Про це свідчать результати опитування «Центру Разумкова».