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У наступному десятилітті світ житиме гірше – опитування

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У наступному десятилітті світ житиме гірше – опитування
Один з авторів опитування зазначив, що результати не варто розглядати як прогноз майбутнього
фото з відкритих джерел

Опитані експерти налаштовані досить песимістично щодо майбутнього десятиліття

Аналітичний центр ім. Брента Скоукрофта опублікував результати щорічного опитування 300 експертів щодо майбутнього у найближчому десятилітті. Результати свідчать, що респонденти налаштовані досить песимістично. Про це йдеться на сайті організації.

Автори дослідження Global Foresight стверджують, що основна мета дослідження – відобразити настрої експертної спільноти, звертаючи увагу на різні тенденції глобальних змін.

Зазначається, що близько 60% опитаних експертів вважають, що протягом наступного десятиліття, до 2034 року, світ житиме гірше. Автори ставили питання 300 експертам на такі теми, як глобалізація, багатополярність світу, конфлікти, штучний інтелект, зміна клімату:

Ядерна зброя

84% опитаних експертів вважають, що до 2034 року ядерна зброя з'явиться хоча б в однієї з нині без'ядерних держав. Найвищі шанси в Ірану (думка 73%), Саудівської Аравії (40%), Південної Кореї (25%) та Японії (19%).

Роль ООН

21% опитаних експертів заявили, що у майбутнє десятиліття ООН буде нездатна ефективно виконувати свою місію. Особливо критично опитані оцінюють роботу Ради Безпеки. З міжнародних організацій найбільшу довіру учасники опитування висловили Міжнародному валютному фонду (думка 6%) та Світовому банку (думка 4%).

Чи вдасться Росії підкорити Україну

Респонденти заявили, що найближчим десятиліттям до влади в Росії, швидше за все, прийде новий лідер за невідомих обставин і в умовах потенційних потрясінь. Очікується, що у березні 2024 року Володимир Путін легко переможе на президентських виборах, проте 71% опитаних вважає, що до 2034 року президентом Росії не буде Путін.

Багато учасників опитування очікують, що на Росію чекають великі потрясіння: розпад внаслідок революції, громадянської війни чи політичної дезінтеграції. Навіть серед тих, хто вважає, що Путін, як і раніше, правитиме Росією у 2034 році, майже чверть опитаних очікують розпаду країни.

Лише 6% опитаних експертів вважають, що Путіну вдасться підкорити собі Україну. Проте, як свідчать результати опитування, Київ своїх військових цілей – таких як повернення окупованих територій – також не досягне. Багато експертів вважають, що Україна протягом цього періоду стане частиною Євросоюзу та НАТО. 29% щонайменше частково погоджуються з тим, що Росія і НАТО протягом цього періоду можуть вступити у прямий воєнний конфлікт.

Роль США та Китаю

73% припускають, що до 2034 року світ стане багатополярним, з кількома центрами сили, але США збережуть своє лідерство за декількома ключовими параметрами.

44% опитаних вважають, що протягом цього періоду світ переважно розділиться на блоки, що підтримують відповідно Китай та США, що призведе до формування біполярного світу. Не погоджуються з цим 39% опитаних. 33% опитаних згодні з тим, що Китай та Росія стануть офіційними союзниками до 2034 року.

Зміна клімату

На думку опитаних експертів, найбільшою загрозою для глобального процвітання стане зміна клімату. У цій галузі респонденти очікують найбільшого розширення глобального співробітництва протягом найближчих десяти років (49%), проте деякі з них висловили впевненість, що ця співпраця буде досить ефективною.

Штучний інтелект

51% вважає, що штучний інтелект вплине на розвиток людства в наступному десятилітті.

«Результати опитування не варто розглядати як прогноз майбутнього. Прогнози – це не доля. За допомогою цього дослідження ми намагаємося отримати від наших експертів уявлення про можливі варіанти розвитку світу у майбутньому», – зазначив один з авторів опитування.

Нагадаємо, в Україні майже рік спостерігається зростання кількості тих, хто вважає, що події в країні розвиваються у неправильному напрямку. Про це свідчать результати опитування «Центру Разумкова».

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Теги: росія зброя Китай путін ядерна зброя Україна штучний інтелект конфлікт

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