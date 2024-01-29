Агент ГРУ у Брюсселі налагодив військовий експорт до Росії. Скандальне розслідування

Фірма російського шпигуна постачає складники обладнання для виготовлення «Кинджалів»

Родина випускника академії ГРУ Росії налагодила масове постачання різних товарів для російського військово-промислового комплексу, зокрема устаткування для випуску ракет «Кинджал». Про це йдеться у розслідуванні The Insider.

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Росіянин Віктор Лабін, який співпрацює з розвідкою країни-агресорки, уже чверть століття проживає в Бельгії. Він створив там інвестиційну компанію, яка, крім основної діяльності, постачала спеціальні верстати до РФ. Син Лабіна своєю чергою керує російською компанією, яка перепродає міноборони Росії верстати для виробництва аеробалістичних ракет «Кинджал», які активно використовуються для ударів по Україні.

Журналісти поцікавилися компанією Groupe d'Investissement Financier, яка фігурувала в попередньому розслідуванні щодо шляхів експорту до РФ підсанкційних воєнних товарів. З'ясували, що власником цієї компанії є Віктор Лабін – росіянин, який більш як 20 років проживав у гуртожитку академії ГРУ в Москві. У цьому гуртожитку російські спецслужби поселяють винятково своїх майбутніх співробітників, повідомляє The Insider.

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З 2000 року Лабін-старший проживає в Брюсселі й усі 24 роки спокійно веде бізнес, не потрапивши після 2022 року під жодні санкції. Водночас його компанія співпрацює з російською компанією «Сонатек» його сина та веде бізнес з 18 підприємствами у РФ, які випускають продукцію військового призначення.

Журналісти також вказують, що офіс брюссельської фірми Лабіних – Groupe d'Investissement Financier – розташований поблизу штаб-квартир Європейської комісії та НАТО.

Віктор Лабін та його сини Роман Лабін і Руслан Лабін фото: The Insider

Московська фірма «Сонатек» займається постачанням координатно-вимірювальних машин як мінімум для 18 оборонних підприємств у Росії. Ці компанії виробляють, серед іншого, тепловізори, двигуни для ракет, військових літаків та ЗРК, пускові установки, підривники для мін та авіабомб, якими окупанти обстрілюють Україну.

Син Віктора Руслан Лабін проживає у РФ і навіть обіймає посаду директора «Сонатек», яка в обхід санкцій постачає координатно-вимірювальне устаткування для виробництва «Кинджалів» і в цілому для військово-промислового комплексу.

У документах, які потрапили до рук розслідувачів, вказані сировина й устаткування, які в Росії не навчилися випускати, тому купують закордоном: мінеральний цирконієвий концентрат, намотувальна машина літієвої фольги, зубчаті колеса, фрезерні станки, вимірювальні та контролювальні прилади, привідні ремені з вулканізованої гуми тощо. Ця компанія імпортує в Росію вимірювальні прилади з цілої низки країн, зокрема з Італії, Німеччини й Великої Британії.

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Для поставок до Росії Лабін використовує свою компанію Groupe d'Investissement Financier. Раніше відправляв товари безпосередньо до РФ, найчастіше на адресу свого ж «Сонатека», але у квітні 2023 року він став використовувати фірму-прокладку з Туреччини з назвою аналогічною до своєї бельгійської компанії дані: The Insider

У листуванні з розслідувачами Руслан Лабін не заперечував, що його фірма «Сонатек» виступає підрядником 18 оборонних компаній, зазначених вище: «Це наші замовники, колись ми їм щось постачали, може, і зараз поставляємо». На пряме запитання, чи є він і члени його сім'ї співробітниками міноборони країни-агресорки, він відповів: «Батько – підприємець, а я і брат в армії не служили». І поставив смайлик.

Сам Віктор Лабін у телефонній розмові з The Insider у відповідь на запитання, чи має він стосунок до головного розвідувального управління країни-агресорки, заявив: «Я одразу можу послати на три літери і щоб більше не дзвонив мені, бандерівець!».

Журналісти підсумували, що компанія та її партнери досі не перебувають під санкціями. Водночас Лабіни активно підтримують геноцид українців та війну в Україні.

Роман Лабін із символом російської воєнної агресії на рукаві у центрі Брюсселя (другий ліворуч) фото: The Insider

Нагадаємо, Росія отримує з Тайваню верстати для виробництва зброї. Попри те, що влада острова заборонила такі поставки, верстати потрапляють до РФ через треті країни, переважно через Туреччину.

До слова, США арештували бізнесмена, який в обхід санкцій постачав у Росію напівпровідники.