Головна Світ Політика
search button user button menu button

Агент ГРУ у Брюсселі налагодив військовий експорт до Росії. Скандальне розслідування

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Агент ГРУ у Брюсселі налагодив військовий експорт до Росії. Скандальне розслідування
Віктор Лабін забезпечує країну-агресорку координатно-вимірювальними машинами, які є незамінними у виробництві озброєння
колаж: The Insider

Фірма російського шпигуна постачає складники обладнання для виготовлення «Кинджалів»

Родина випускника академії ГРУ Росії налагодила масове постачання різних товарів для російського військово-промислового комплексу, зокрема устаткування для випуску ракет «Кинджал». Про це йдеться у розслідуванні The Insider.

Росіянин Віктор Лабін, який співпрацює з розвідкою країни-агресорки, уже чверть століття проживає в Бельгії. Він створив там інвестиційну компанію, яка, крім основної діяльності, постачала спеціальні верстати до РФ. Син Лабіна своєю чергою керує російською компанією, яка перепродає міноборони Росії верстати для виробництва аеробалістичних ракет «Кинджал», які активно використовуються для ударів по Україні. 

Журналісти поцікавилися компанією Groupe d'Investissement Financier, яка фігурувала в попередньому розслідуванні щодо шляхів експорту до РФ підсанкційних воєнних товарів. З'ясували, що власником цієї компанії є Віктор Лабін – росіянин, який більш як 20 років проживав у гуртожитку академії ГРУ в Москві. У цьому гуртожитку російські спецслужби поселяють винятково своїх майбутніх співробітників, повідомляє The Insider.

З 2000 року Лабін-старший проживає в Брюсселі й усі 24 роки спокійно веде бізнес, не потрапивши після 2022 року під жодні санкції. Водночас його компанія співпрацює з російською компанією «Сонатек» його сина та веде бізнес з 18 підприємствами у РФ, які випускають продукцію військового призначення.

Журналісти також вказують, що офіс брюссельської фірми Лабіних – Groupe d'Investissement Financier – розташований поблизу штаб-квартир Європейської комісії та НАТО.

Віктор Лабін та його сини Роман Лабін і Руслан Лабін
Віктор Лабін та його сини Роман Лабін і Руслан Лабін
фото: The Insider
Московська фірма «Сонатек» займається постачанням координатно-вимірювальних машин як мінімум для 18 оборонних підприємств у Росії. Ці компанії виробляють, серед іншого, тепловізори, двигуни для ракет, військових літаків та ЗРК, пускові установки, підривники для мін та авіабомб, якими окупанти обстрілюють Україну. 

Син Віктора Руслан Лабін проживає у РФ і навіть обіймає посаду директора «Сонатек», яка в обхід санкцій постачає координатно-вимірювальне устаткування для виробництва «Кинджалів» і в цілому для військово-промислового комплексу.

У документах, які потрапили до рук розслідувачів, вказані сировина й устаткування, які в Росії не навчилися випускати, тому купують закордоном: мінеральний цирконієвий концентрат, намотувальна машина літієвої фольги, зубчаті колеса, фрезерні станки, вимірювальні та контролювальні прилади, привідні ремені з вулканізованої гуми тощо. Ця компанія імпортує в Росію вимірювальні прилади з цілої низки країн, зокрема з Італії, Німеччини й Великої Британії.

Для поставок до Росії Лабін використовує свою компанію Groupe d'Investissement Financier. Раніше відправляв товари безпосередньо до РФ, найчастіше на адресу свого ж «Сонатека», але у квітні 2023 року він став використовувати фірму-прокладку з Туреччини з назвою аналогічною до своєї бельгійської компанії
Для поставок до Росії Лабін використовує свою компанію Groupe d'Investissement Financier. Раніше відправляв товари безпосередньо до РФ, найчастіше на адресу свого ж «Сонатека», але у квітні 2023 року він став використовувати фірму-прокладку з Туреччини з назвою аналогічною до своєї бельгійської компанії
дані: The Insider

У листуванні з розслідувачами Руслан Лабін не заперечував, що його фірма «Сонатек» виступає підрядником 18 оборонних компаній, зазначених вище: «Це наші замовники, колись ми їм щось постачали, може, і зараз поставляємо». На пряме запитання, чи є він і члени його сім'ї співробітниками міноборони країни-агресорки, він відповів: «Батько – підприємець, а я і брат в армії не служили». І поставив смайлик.

Сам Віктор Лабін у телефонній розмові з The Insider у відповідь на запитання, чи має він стосунок до головного розвідувального управління країни-агресорки, заявив: «Я одразу можу послати на три літери і щоб більше не дзвонив мені, бандерівець!».

Журналісти підсумували, що компанія та її партнери досі не перебувають під санкціями. Водночас Лабіни активно підтримують геноцид українців та війну в Україні.

Роман Лабін із символом російської воєнної агресії на рукаві у центрі Брюсселя (другий ліворуч)
Роман Лабін із символом російської воєнної агресії на рукаві у центрі Брюсселя (другий ліворуч)
фото: The Insider

Нагадаємо, Росія отримує з Тайваню верстати для виробництва зброї. Попри те, що влада острова заборонила такі поставки, верстати потрапляють до РФ через треті країни, переважно через Туреччину.

До слова, США арештували бізнесмена, який в обхід санкцій постачав у Росію напівпровідники.

Читайте також: Росія обходить санкції? Більшість мікросхем у зброї мають західне походження – Bloomberg
Теги: російські агенти ГРУ росія Кинджал санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Забобони високосних років
Забобони високосних років
7 сiчня, 12:12
Чого очікувати у рік Дракона?
Можливі сценарії війни. Прогноз до 2025 року
3 сiчня, 13:03
«Виглядає так, що світ почав глобальну мобілізацію проти Росії»
Захід готується до нападу Росії і готує своїх громадян
20 сiчня, 22:02
За словами Кастрана, формулювання Фіцо щодо порушення РФ міжнародного права «дуже м’яке»
Фіцо хоче покращити відносини з РФ. Український посол відреагував
11 сiчня, 15:45
Падіння Іл-76, зустріч Шмигаля з Фіцо в Ужгороді. Головне за 24 січня
Падіння Іл-76, зустріч Шмигаля з Фіцо в Ужгороді. Головне за 24 січня
24 сiчня, 21:00
Білий дім хоче узгодити конфіскацію активів із союзниками з «Великої сімки» (G7)
Білий дім підтримав конфіскацію активів РФ для передачі Україні
11 сiчня, 03:58
Уряд Канади назвав одну умову фінансування досліджень учених
Канада знайшла, як запобігти «витоку» інформації до Росії та ще двох країн
17 сiчня, 13:25
Пожежа на нафтобазі, яка належить «Роснафті», значна, з місця підіймається величезний стовп чорного дим
Атаки на нафтобазу під Брянськом та завод під Тамбовом спецоперація розвідки – джерела
19 сiчня, 10:14
Щодо вступу України до ЄС прем’єр Словаччини сказав, що поважає таке рішення, але «вони повинні виконати умови»
Словаччина блокуватиме вступ України до НАТО: Фіцо відзначився скандальними заявами
20 сiчня, 17:56

Політика

Допомога Україні. Курт Волкер назвав головний страх президента Байдена
Допомога Україні. Курт Волкер назвав головний страх президента Байдена
Агент ГРУ у Брюсселі налагодив військовий експорт до Росії. Скандальне розслідування
Агент ГРУ у Брюсселі налагодив військовий експорт до Росії. Скандальне розслідування
Пашинян запропонував Азербайджану пакт про ненапад
Пашинян запропонував Азербайджану пакт про ненапад
Допомога Україні. Курт Волкер пояснив, чому американські політики хочуть, але не можуть
Допомога Україні. Курт Волкер пояснив, чому американські політики хочуть, але не можуть
Путін пішов на нове коло: отримав статус кандидата у президенти
Путін пішов на нове коло: отримав статус кандидата у президенти
Атака БпЛА на нафтопереробний завод у Ярославлі (відео)
Атака БпЛА на нафтопереробний завод у Ярославлі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
326K
На фронті загинув актор Володимир Федінчук
153K
Скільки ще триватиме війна в Україні: голова НБУ зробив прогноз
29K
Росія втрачає найбільшого у світі імпортера зброї – Reuters
23K
Фаріон вчергове різко висловилася про російськомовних українців
19K
Поляків обурили підписи на відео Урсули фон дер Ляєн
12K
Ухилянтам блокуватимуть рахунки за неявку в ТЦК? Нардеп розставив всі крапки над «і»

Новини

ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 04:55
День пам'яті Героїв Крут. Що відзначаємо 29 січня
Сьогодні, 00:20
Підозра чиновникам Міноборони, Греція може передати Україні зброю: головне за ніч
Вчора, 06:36
Невеликий сніг у низці областей: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 04:45

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua