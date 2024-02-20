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Росіяни вдарили по Конотопському району: є загиблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни вдарили по Конотопському району: є загиблі
Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку
фото: пресслужба Сумської ОВА

Розбір завалів і пошукові роботи тривають

Сьогодні зранку, 20 лютого, російські війська атакували Сумську область, застосувавши артилерію та аваацію. Унаслідок атаки загинули двоє людей. Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

«О 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку», – йдеться в повідомленні.

Наразі пожежу локалізовано, а на місці виявили тіла двох загиблих.

«Розбір завалів і пошукові роботи тривають. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється», – додали в ОВА.

Нагадаємо, у ніч на 20 лютого українські сили протиповітряної оборони збили 23 із 23 запущених Росією ударних дронів. Зазначається, що вночі росіяни атакували двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Білгородська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька обл.) та 23-ма ударними безпілотниками типу Shahed (Приморсько-Ахтарськ).

Триває 727-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав сім ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: війна Конотоп Сумщина

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