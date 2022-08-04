В Авдіївці люди живуть у нелюдських умовах, - голова військово адміністрації

В Авдіївці люди живуть під постійними обстрілами

Наразі в місті залишилося 10% населення

Авдіївка Донецької області знаходиться під постійним вогнем, в місті залишається близько 2,5 тисячі цивільних. Про це заявив керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Віталій Барабаш, передає «Радіо Свобода».

За його словами, люди живуть в жахливих, нелюдських умовах. Немає води, газу. Електрика відсутня близько трьох місяців. За добу місто обстрілюють близько 20 разів.

«Кілька днів поспіль ворог не припиняє спроб наступу на місто. Все під прикриттям артилерії, авіації. Майже щодня двічі на день б'є Авіація. Працюють з усіх систем артилерії, які тільки є в наявності. Використовують «Сонцевики», ракети «Іскандер». Застосовують дистанційне мінування», - розповів він.

За словами Барабаша, в місті залишилося 10% населення, яке було в місті до повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, 3 серпня повідомлялося, що ймовірно, російські війська вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять із підготовлених оборонних позицій у результаті російських операцій з оточення на північний схід від населеного пункту.

Як повідомлялося, ситуація з наступом російських військ у напрямку Пісків та Авдіївки перетворилася на справжнє пекло.