Кібератака на «Епіцентр»? Гіпермаркети по всій Україні зупинили роботу

У квітні по всій Україні фіксувався масштабний збій терміналів, а також кібератаки зазнала «Укрзалізниця»

У мережі гіпермаркетів «Епіцентр» вранці, 28 квітня, зупинилася робота. Станом на восьму ранку в жодному з магазинів Києва та інших міст неможливо придбати будь-який товар. Про це повідомляє «Главком».

Ймовірна причина: масштабна хакерська атака. Про неї працівники мережі повідомили місцевим медіа. За їхньої інформацією, під вплив потрапили усі сервери. Здійснити покупку ні за готівку, ні карткою наразі неможливо.

Згодом «Епіцентр» вийшов із короткою заявою щодо зупинки роботи: «Маємо тимчасові технічні проблеми, на даний момент вжиті всі заходи щодо відновлення роботи».

Терміни відновлення роботи наразі невідомі.

Як відомо, два дні тому сервіси «Нової пошти» не працювали у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії. «Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака. Станом на 9:00 суботи, 26 квітня, проблема усувається», – йдеться в повідомленні.

Водночас у той день по всій Україні фіксувався масштабний збій терміналів: неможливо поповнити картку та оплатити таксі.

Користувачі повідомляють, що неможливо розрахуватися карткою в магазинах і метро, не працюють Apple/GooglePay. Також стався збій у додатках «Дія» та «Нова пошта».

У КМДА повідомили, що через технічний збій у «Ощадбанку» тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро.

Нагадаємо, кібератаку на початку квітня на компанію «Укрзалізниця», що обслуговує мільйони українців, можна прирівняти до терористичної атаки. Про це заявила керівниця Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Євгенія Наконечна. Як зауважила посадовиця Держспецзв’язку на брифінгу за результатами відновлення сервісів «Укрзалізниці», тактики та технології, які використовувалися під час хакерської атаки, є характерними для російських спецслужб.