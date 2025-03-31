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«Укрзалізниця» пояснила, чи стався витік даних після кібератаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Укрзалізниця» пояснила, чи стався витік даних після кібератаки
За словами Перцовського, під час обміну даних із «Дією», «Укрзалізниця» отримує від системи лише підтвердження щодо певних людей
фото з відкритих джерел

Жодні інформації про спеціальні або військові вантажі не зберігаються в системах компанії

Витоку даних під час кібератаки на «Укрзалізницю» не сталося, оскільки система не зберігає особисті дані пасажирів та інформацію про військові вантажі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління компанії Олександра Перцовського, якого цитує медіа «Новини.Live».

«Жодні інформації про спеціальні або військові вантажі в наших системах не зберігається. Не буду вдаватися в деталі, але існує інший документообіг, який є захищеним, не є цифровим і відбувається в закритих каналах. Тому навіть, якщо ворог намагався якусь інформацію щодо до цього отримати, то ця інформація захищена і не є доступною через для цифрових атак» – сказав він.

Очільник компанії також заявив, що під час кібератаки не було витоку персональних даних пасажирів.

«Укрзалізниця» не зберігає персональних даних наших пасажирів. У нас є обмін даними, зокрема, з «Дією», але все побудоване так, що ми просто отримуємо відгук від системи підтвердження або не підтвердження певних людей, не зберігаючи при цьому персональні дані наших пасажирів» – розповів Перцовський.

Нагадаємо, сайт і застосунок «Укрзалізниці» вдалося відновити за 89 годин безперервної роботи після атаки на ключові операційні системи. 

До слова, «Укрзалізниця» повністю відновила онлайн-продаж пасажирських квитків після масштабного технічного збою. Станом на суботу, 29 березня, на сайті та в застосунку «Укрзалізниці» доступні функції купівлі квитків як прямих сполучень, так і з пересадками.

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Теги: Укрзалізниця кібератака

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