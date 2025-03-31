«Укрзалізниця» пояснила, чи стався витік даних після кібератаки

За словами Перцовського, під час обміну даних із «Дією», «Укрзалізниця» отримує від системи лише підтвердження щодо певних людей

Жодні інформації про спеціальні або військові вантажі не зберігаються в системах компанії

Витоку даних під час кібератаки на «Укрзалізницю» не сталося, оскільки система не зберігає особисті дані пасажирів та інформацію про військові вантажі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління компанії Олександра Перцовського, якого цитує медіа «Новини.Live».

«Жодні інформації про спеціальні або військові вантажі в наших системах не зберігається. Не буду вдаватися в деталі, але існує інший документообіг, який є захищеним, не є цифровим і відбувається в закритих каналах. Тому навіть, якщо ворог намагався якусь інформацію щодо до цього отримати, то ця інформація захищена і не є доступною через для цифрових атак» – сказав він.

Очільник компанії також заявив, що під час кібератаки не було витоку персональних даних пасажирів.

«Укрзалізниця» не зберігає персональних даних наших пасажирів. У нас є обмін даними, зокрема, з «Дією», але все побудоване так, що ми просто отримуємо відгук від системи підтвердження або не підтвердження певних людей, не зберігаючи при цьому персональні дані наших пасажирів» – розповів Перцовський.

Нагадаємо, сайт і застосунок «Укрзалізниці» вдалося відновити за 89 годин безперервної роботи після атаки на ключові операційні системи.

До слова, «Укрзалізниця» повністю відновила онлайн-продаж пасажирських квитків після масштабного технічного збою. Станом на суботу, 29 березня, на сайті та в застосунку «Укрзалізниці» доступні функції купівлі квитків як прямих сполучень, так і з пересадками.