Мільярдні втрати: як війна вплинула на мережу «Епіцентр»

Незалежні експерти завершили оцінку збитків групи компаній «Епіцентр», спричинених військовою агресією проти України

Від початку військової агресії проти України у 2014 році загальна сума збитків групи компаній «Епіцентр», понесених внаслідок втрати активів та недоотримання прибутків, перевищила $1 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Епіцентру».

Як пояснив заступник генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» Дмитро Байдюк, згідно з оцінками незалежних експертів, сума збитків компанії, спричинених внаслідок повномасштабної війни, склала $751,4 млн. За його словами, до цієї суми входять як реальні збитки (повне знищення, пошкодження чи окупація торгових центрів, втрата товару, техніки чи інших активів), так і упущена в результаті цих втрат вигода.

У компанії нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення були повністю знищені сім торгових центрів: у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125,6 тис. кв. м. Ще два торгових центри в Краматорську і Харкові (мікрорайон Олексіївка) припинили працювали внаслідок пошкоджень і близькості до зон бойових дій, а торговий центр у Мелітополі опинився під окупацією.

Окрім цього, внаслідок анексії українських територій в 2014 році «Епіцентр» втратив контроль ще над сімома торговими об’єктами загальною площею понад 163 тис. кв. м. За попередніми оцінками компанії, збитки, понесені внаслідок втрати цих торгових об’єктів, становлять щонайменше $267,5 млн. Таким чином загалом внаслідок військової агресії проти України загальна сума збитків групи компаній «Епіцентр» від втрати активів сягає вже $1,02 млрд.

Компанія працює в юридичній площині щодо компенсації цих коштів за рахунок агресора і вже зараз відбудовує зруйновані торговельні центри: новий торговий центр відкрився у Чернігові, розпочато роботи з побудови ТРЦ в Бучі, планується відновлення інших зруйнованих об’єктів.

Попри суттєві втрати, компанія робить все можливе задля допомоги країні: за три роки повномасштабної війни «Епіцентр» виділив допомогу загальною вартістю понад 5 млрд грн.

Група компаній «Епіцентр» – це екосистема, яка об’єднує мережі «Епіцентр» та «Нова лінія», інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг «Епіцентр-Агро», заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ «Осмолода», логістичні потужності та інші активи.

Станом початок березня 2025 року мережа ритейлера об’єднує 71 діючий торговий центр в Україні.

Нагадаємо, на даний час більше 4 тис. співробітників «Епіцентру» перебувають на службі в ЗСУ. До того ж, є декілька торгових центрів, де всі позиції зайняті жінками.

Раніше Галина Герега показала декларацію: доходи співвласниці «Епіцентру» скоротилися утричі.

«Главком» також повідомляв, що 27 грудня 2017 року Галина Герега купила квартиру площею 888,5 кв. м у Києві вартістю 21,5 млн грн. Іще бізнесменка володіє нерухомістю в Іспанії. Зокрема, у 2017 році придбала житло і земельну ділянку загальною площею 3,1 тис. кв. м за 62,1 млн грн; у 2018 році у неї також з’явилися ділянка з житлом загальною площею 1,3 тис. кв. м вартістю 30,5 млн грн.