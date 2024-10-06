Співвласниця «Епіцентру» Галина Герега взялася рятувати мережу магазинів у Польщі

Оплачений статутний капітал польської компанії становить 8 млн 274,49 тис. польських злотих

Співзасновниця ТОВ «Епіцентр К» (Київ) Галина Герега побічно через компанії «Епіцентр К» і Paravita Holding Limited (Нікосія) отримала понад 50% голосів у компанії Intersport Polska SA, що розвиває мережу однойменних магазинів у Польщі. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» .

Як повідомила польська компанія на Варшавській фондовій біржі 4 жовтня, це сталося після участі зазначених вище компаній у закритій підписці на акції Intersport Polska серії J, при цьому частка «Епіцентр К» у загальній кількості голосів перевищила 10%.

Уточнюється, що оплачений статутний капітал польської компанії становить 8 млн 274,49 тис. польських злотих.

Під час підписки було продано одній компанії 12 млн 655,468 тис. акцій за ціною PLN1,0471 за акцію ($0,27 за акцію).

Як повідомлялося, Герега побічно отримала 51,3% в акціонерному капіталі Intersport Polska наприкінці минулого року в межах інвестиційної угоди, укладеної польською компанією з «Епіцентр К» і Paravita Holding, однак тоді її частка голосів трохи не дотягнула до 50% – 49,94%.

Інвестиційну угоду з «Епіцентр К» і Paravita Holding, який в Україні також оперує магазинами під торговою маркою Intersport, було укладено 19 квітня 2023 року. Документ передбачав загальний обсяг інвестицій партнера та інвестора в розмірі 10 млн. євро. Цю суму передбачалося використати, зокрема, для розвитку польської компанії шляхом відкриття нових і модернізації наявних магазинів.

17 листопада керуючий і комерційний директори відокремленого підрозділу «Інтерспорт Україна» (Intersport Ukraina) ТОВ «Епіцентр К» Юлія Максименко та Айварс Бунде увійшли до наглядової ради компанії Intersport Polska.

Герега на форумі «Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна» в Києві, повідомила, що польський Intersport був збитковим, у нього не було стратегічних інвесторів, тому «Епіцентр К», які мали високі показники розвитку проекту Intersport в Україні, запросили до співпраці.

«І ми погодилися піти і допомогти реалізувати цей проєкт», – зазначила вона, додавши, що це підвищило імідж української компанії перед міжнародними партнерами.

Говорячи про поточні проблеми, Герега вказала на брак кадрів. «Навіть для такого маленького Intersport у Польщі ми зіткнулися з тією ж кадровою проблемою, яку маємо зараз в Україні. Навіть серед українців, які виїхали тимчасово до Польщі, ми не можемо знайти ефективні кадри для того, щоб вони працювали в цьому Intersport», – констатувала вона на форумі.

У 2023/24 фінансовому році (завершився 31 березня 2024 року) виручка Intersport Polska скоротилася на 21% – до 189,1 млн злотих, а чистий збиток зріс до 39,6 млн із 13,1 млн злотих роком раніше.

Мережа Intersport Polska, згідно з інформацією на сайті, налічує 31 магазин і мережу доставки з персоналом близько 500 осіб, тоді як загалом у світі в мережі Intersport близько 5,4 тис. магазинів.

Група компаній «Епіцентр» – омніканальна екосистема, що об'єднує торговельні мережі «Епіцентр» і «Нова лінія», інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг «Епіцентр-Агро», заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ «Осмолода», логістичні потужності.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа «Епіцентр» об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала сім ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові, Харкові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працюють унаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій.

Роздрібна мережа групи компаній охоплює 71 торговий об'єкт під брендами «Епіцентр» і «Нова лінія».

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ «Епіцентр К» є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Нагадаємо, Галина Герега показала декларацію: доходи співвласниці «Епіцентру» скоротилися утричі.

Раніше «Главком» повідомляв, що 27 грудня 2017 року Галина Герега купила квартиру площею 888,5 кв. м у Києві вартістю 21,5 млн грн.

Іще бізнесменка володіє нерухомістю в Іспанії. Зокрема, у 2017 році придбала житло і земельну ділянку загальною площею 3,1 тис. кв. м за 62,1 млн грн; у 2018 році у неї також з’явилися ділянка з житлом загальною площею 1,3 тис. кв. м вартістю 30,5 млн грн.