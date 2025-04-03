Кібератака на партію Туска: влада Польщі заявила про слід Росії та Білорусі

Про «східний слід» кібератаки на польську партію першим заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Віцепрем'єр і міністр цифрових питань Польщі Кшиштоф Гавковський розповів деталі нещодавньої кібератаки на партію прем’єр-міністра Дональда Туска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

За словами Гавковського, партія «Громадянська платформа» зазнала кібератаки з боку груп з Росії та Білорусі.

«Ми маємо підтвердження того, що ця атака не була випадковою. Такий інцидент може вплинути на будь-яку політичну партію, будь-яку державну установу», – заявив Гавковський.

Також він зазначив, що Росія хоче вкрасти вибори у Польщі і поляків, та акцентував, що їй не вдасться цього зробити.

Також він підкреслив, що атака була організована і спланована, та наголосив, що державні служби ставляться до цього надзвичайно серйозно.

Як відомо, 2 квітня Дональд Туск оголосив, що ІТ-система Громадянської платформи стала об'єктом кібератаки.

«Іноземне втручання у вибори почалося. Служби вказують на східний слід», – заявив Туск.

Глава канцелярії прем'єр-міністра Ян Грабець підкреслив, що атака стосувалася не лише веб-сайту ГО та розміщеного на ньому контенту, а й передусім «систем, які використовує Громадянська платформа, виборчий штаб, які використовуються для роботи у виборчій кампанії». Він повідомив, що атака була здійснена через мережу на комп’ютери, розташовані в різних місцях, але пов’язані з людьми, які співпрацюють у рамках структур PO.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував нові мита від президента США Дональда Трампа.