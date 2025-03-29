«Укрзалізниця» відновила онлайн-продаж квитків після масштабної кібератаки

На сайті та в застосунку «Укрзалізниці» доступні функції купівлі квитків

На сайті та в додатку знову доступні функції придбання прямих та пересадкових квитків

«Укрзалізниця» повністю відновила онлайн-продаж пасажирських квитків після масштабного технічного збою. Станом на суботу, 29 березня, на сайті та в застосунку «Укрзалізниці» доступні функції купівлі квитків як прямих сполучень, так і з пересадками. Як інформує «Главком», про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Уночі переїхали на нову платформу, вибудували захист, активно відновлюємо додатковий функціонал», – повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Зокрема, у мобільному застосунку знову стало доступним планування подорожей з пересадками. Крім того, протягом дня компанія відновить онлайн-табло з розкладами поїздів по станціях.

За даними «Укрзалізниці», черг біля вокзальних кас немає.

Нагадаємо, 23 березня по всій країні спостерігалися шалені черги на касах вокзалів «Укрзалізниці».

Згодом стало відомо, що онлайн-системи «Укрзалізниці» зазнали масштабної таргетованої кібератаки. Фахівці компанії співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України.

27 березня повідомлялося, що сайт і застосунок «Укрзалізниці» вдалося відновити за 89 годин безперервної роботи після атаки на ключові операційні системи.

До слова, «Укрзалізниця» запустила продаж квитків на поїзди далекого сполучення у низці приміських кас, а також подовжила їхній графік роботи.