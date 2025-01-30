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СБУ встановила російських генералів, які наказали атакувати «Епіцентр» у Харкові

Катерина Іванова
glavcom.ua
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СБУ встановила російських генералів, які наказали атакувати «Епіцентр» у Харкові
Унаслідок ворожої атаки загинуло 19 місцевих жителів, а ще 46 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості
фото: ДСНС

Наказ щодо здійснення авіаудару віддав командувач угруповання «Північ» збройних сил РФ генерал-полковник Олександр Лапін

Служба безпеки України оголосила підозри чотирьом російським генералам і полковнику, які організували повітряний удар гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові 25 травня 2024 року. Про це інформує СБУ. 

«Служба безпеки зібрала доказову базу на військове командування РФ, яке організувало повітряний удар по цивільній інфраструктурі Харкова 25 травня 2024 року. Тоді рашисти скинули дві керовані авіабомби на будівельний гіпермаркет в обласному центрі. Унаслідок ворожої атаки загинуло 19 місцевих жителів, а ще 46 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також повністю знищено будівлю торгівельного закладу зі складськими приміщеннями», – йдеться у повідомленні. 

Вказано, що слідчі СБУ встановили, що наказ щодо здійснення авіаудару віддав командувач угруповання «Північ» збройних сил РФ генерал-полковник Олександр Лапін. Організував підготовку плану повітряної атаки начальник штабу цього ж угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук. 

Крім них, до удару по Харкову причетні: 

  • командувач 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони РФ генерал-лейтенант Олег Маковецький;
  • начальник штабу 6-ї армії військово-повітряних сил Росії генерал-майор Юрій Подоплєлов;
  • командир 47-го бомбардувального авіаційного полку 6-ї армії військово-повітряних сил РФ полковник Олексій Лобода.
СБУ встановила російських генералів, які наказали атакувати «Епіцентр» у Харкові фото 1
фото: СБУ

«Для здійснення ворожого удару рашисти підняли у повітря бомбардувальники Су-34, які здійснили запуск по харківському гіпермаркету трьох авіабомб УМПБ Д-30СН», – нагадали в СБУ. 

Наразі п'ятьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, восьмирічний Михайлик учора не дочекався тата додому. Чоловік був у гіпермаркеті «Епіцентр», коли туди поцілили російські ракети. Він працював у відділі декору, під час удару був всередині.

Як відомо, Росія в суботу, 25 травня, завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Крім того, близько 19:00 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова, влучивши в район щільної житлової забудови. В обласній прокуратурі зазначили, що під час другого російського ракетного удару в центрі міста постраждали 25 людей, серед них – 14-річний хлопець.

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Теги: Харків росія наказ чоловік повітря рашисти полковник росіяни

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