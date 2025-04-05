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«Укрзалізниця» відновила ще кілька сервісів після кібератаки

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Укрзалізниця» відновила ще кілька сервісів після кібератаки
Тепер знову доступні сайти для замовлення квитків та розкладу
фото з відкритих джерел

Відновлення сервісів «Укрзалізниці» триває після кібератаки росіян

В АТ «Укрзалізниця» оголосили про відновлення низки сервісів для пасажирів та залізничників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Тепер знову доступні сайти для замовлення квитків та розкладу:

  • сайт замовлення пасажирських сервісів – services.uz.gov.ua
  • сайт зручних розкладів та стикувань для повернення додому залізницею – uz-vezemo.uz.gov.ua
  • сайт Київської кільцевої електрички – kyivcityexpress.uz.gov.ua
  • сайт із розкладами приміських поїздів – swrailway.gov.ua/timetable/eltrain

Також відновлено сайти:

  • сайт для ветеранів та ветеранок-залізничників – veteran.uz.gov.ua
  • сайт програми «Залізна родина» – zalizna-rodyna.uz.gov.ua

Для пасажирів також повернули напрямок руху поїзда Інтерсіті+ у мобільному застосунку УЗ.

Нагадаємо, Кібератаку на компанію «Укрзалізниця», що обслуговує мільйони українців, можна прирівняти до терористичної атаки. Про це заявила керівниця Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Євгенія Наконечна. Як зауважила посадовиця Держспецзв’язку на брифінгу за результатами відновлення сервісів «Укрзалізниці», тактики та технології, які використовувалися під час хакерської атаки, є характерними для російських спецслужб.

Також, «Укрзалізниця» пояснила, чи стався витік даних після кібератаки. Витоку даних під час кібератаки на «Укрзалізницю» не сталося, оскільки система не зберігає особисті дані пасажирів та інформацію про військові вантажі. 

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Теги: кібератака Укрзалізниця

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