Атака на «Укрзалізницю» була актом кібертероризму – Держспецзв'язку

Хакери навмисно атакували компанію, послуги якої є дуже затребуваними

Кібератаку на компанію «Укрзалізниця», що обслуговує мільйони українців, можна прирівняти до терористичної атаки. Про це заявила керівниця Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Євгенія Наконечна, пише «Главком».

Як зауважила посадовиця Держспецзв’язку на брифінгу за результатами відновлення сервісів «Укрзалізниці», тактики та технології, які використовувалися під час хакерської атаки, є характерними для російських спецслужб.

«Ворог чудово розуміє, що саме такі кібератаки є надзвичайно болючими та критичними. Тож по своїй суті це був терористичний акт», – наголосила Євгенія Наконечна.

За її словами, під атаки на «Укрзалізницю» було застосовано унікальне шкідливе програмне забезпечення, розроблене з урахуванням особливостей атакованої інфраструктури. Проведення такої операції потребувало значних ресурсів і тривалої підготовки.

Нагадаємо, 23 березня по всій Україні спостерігалися величезні черги на касах вокзалів «Укрзалізниці». А наступного дня, 24 березня, стало відомо, що онлайн-системи «Укрзалізниці» зазнали масштабної таргетованої кібератаки.

Сайт і застосунок «Укрзалізниці» вдалося відновити за 89 годин безперервної роботи після атаки на ключові операційні системи. 29 березня «Укрзалізниця» повідомила, що повністю відновила онлайн-продаж пасажирських квитків.