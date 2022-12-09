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Киянка прикрасила картинами «Пункт незламності» (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Киянка прикрасила картинами «Пункт незламності» (фото)
фото: Facebook/ДСНС України

Жінка створила затишок для мешканців міста

У Святошинському районі Києва жителька вирішила прикрасити один із «Пунктів незламності» яскравими картинами. Про таку ініціативу повідомила ДСНС України.

Витворами мистецтва жінка створила справжню домашню атмосферу для киян, які приходять зігрітися та підзарядити гаджети у «Пункт незламності». Такі вчинки українців укотре підтверджують, що ми дійсно незламні та єдині.

Як відомо, 22 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що по всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей – «Пункти незламності».

Нагадаємо, влада буде інспектувати «Пункти незламності»  та контролювати їхнє забезпечення, до того ж запрацювала онлайн-мапа острівців тепла та безпеки для всієї України.

До слова, мережу «Пунктів незламності» розгортають по всій Україні – у Києві запрацював найбільший «Пункт незламності» (фото).

Раніше соцмережі сколихнуло відкриття «Пункту незламності» у київському СІЗО. Відвідувачам пропонують електрику, тепло, інтернет та джерела живлення. Пункт розташований на вулиці Дегтярівська, 13 у приміщенні для прийому громадян. Відвідати його можна цілодобово та безоплатно.

Читайте також: Пункти незламного піару. Що відбувається за кулісами гучної ініціативи президента

 

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