Киянка прикрасила картинами «Пункт незламності» (фото)

Жінка створила затишок для мешканців міста

У Святошинському районі Києва жителька вирішила прикрасити один із «Пунктів незламності» яскравими картинами. Про таку ініціативу повідомила ДСНС України.

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Витворами мистецтва жінка створила справжню домашню атмосферу для киян, які приходять зігрітися та підзарядити гаджети у «Пункт незламності». Такі вчинки українців укотре підтверджують, що ми дійсно незламні та єдині.

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Як відомо, 22 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що по всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей – «Пункти незламності».

Нагадаємо, влада буде інспектувати «Пункти незламності» та контролювати їхнє забезпечення, до того ж запрацювала онлайн-мапа острівців тепла та безпеки для всієї України.

До слова, мережу «Пунктів незламності» розгортають по всій Україні – у Києві запрацював найбільший «Пункт незламності» (фото).

Раніше соцмережі сколихнуло відкриття «Пункту незламності» у київському СІЗО. Відвідувачам пропонують електрику, тепло, інтернет та джерела живлення. Пункт розташований на вулиці Дегтярівська, 13 у приміщенні для прийому громадян. Відвідати його можна цілодобово та безоплатно.