Удар по Дніпру: що відбувається на місці трагедії станом на ранок 15 січня (відео)
Продовжуються роботи з пошуку людей під завалами
Станом на ранок 15 січня у Дніпрі триває розбір завалів будинку, в який 14 січня влучила російська ракета. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області.
Продовжується проливання окремих осередків пожеж в завалах. Здійснюється обстеження пошкоджених та вцілілих частин будинку.
Встановлено чотири намети ДСНС і один намет від волонтерів. Забезпечено освітлення місця робіт. Продовжуються роботи з пошуку людей під завалами та роботи з демонтажу небезпечних конструктивних елементів.
Всього до робіт залучено понад 450 осіб та 80 одиниць техніки. Крім того, залучено чотири кінологічні розрахунки МЦШР ДСНС (м. Ромни) та 20 рятувальників і чотири одиниці техніки Мобільного рятувального центру ДСНС (м. Київ).
Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.
За останніми даними, відомо про 14 загиблих жителів. 38 людей рятувальники дістали з-під завалів, із них шість дітей.
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