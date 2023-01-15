Надія є: вражаюче відео порятунку мешканки Дніпра із-під завалів
Наразі ДСНС продовжує роботу щодо визволення жінки
Під завалами зруйнованого будинку у Дніпрі рятувальники почули голос жінки. Відео порятунку мешканки багатоповерхівки опублікували на сторінці ДСНС.
Наразі тривають роботи щодо визволення жінки із-під завалів.
Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.
Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.
Зазначимо, із-під завалів дістали тіла ще двох мешканців зруйнованої багатоповерхівки. Трагедія у Дніпрі: зросла кількість загиблих.
Нагадаємо, посол США в Україні відреагувала на ракетний обстріл Дніпра.
Крім того, у Вашингтоні засудили російські бомбардування мирних українських міст 14 січня – США відреагували на влучання російської ракети у багатоповерхівку.
До слова, прем’єрка Молдови відреагувала на ракетну атаку Росії.
Зауважимо, міськрада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими від російського ракетного удару.
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