Надія є: вражаюче відео порятунку мешканки Дніпра із-під завалів

14 січня у Дніпрі ракета окупантів влучила у житлову будівлю

Наразі ДСНС продовжує роботу щодо визволення жінки

Під завалами зруйнованого будинку у Дніпрі рятувальники почули голос жінки. Відео порятунку мешканки багатоповерхівки опублікували на сторінці ДСНС.

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Наразі тривають роботи щодо визволення жінки із-під завалів.

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Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

Зазначимо, із-під завалів дістали тіла ще двох мешканців зруйнованої багатоповерхівки. Трагедія у Дніпрі: зросла кількість загиблих.

Нагадаємо, посол США в Україні відреагувала на ракетний обстріл Дніпра.

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Крім того, у Вашингтоні засудили російські бомбардування мирних українських міст 14 січня – США відреагували на влучання російської ракети у багатоповерхівку.

До слова, прем’єрка Молдови відреагувала на ракетну атаку Росії.

Зауважимо, міськрада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими від російського ракетного удару.