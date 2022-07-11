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    Події в Україні

    Обстріл Часового Яру: кількість жертв зросла

    Рашисти влучили в багатоповерхівку на Донеччині <br /> - Обстріл Часового Яру: кількість жертв зросла
    Рашисти влучили в багатоповерхівку на Донеччині

    фото: ДСНС

    Врятовано вісім осіб

    З-під завалів п’ятиповерхового будинку у місті Часів Яр Донецької області, зруйнованого ракетним ударом російських окупантів, дістали ще одне тіло. Загальна кількість жертв складає 20 осіб. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

    «Станом 11:10 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло однієї загиблої особи», – йдеться в повідомленні.

    Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 20 загиблих осіб, врятовано з-під завалів вісім осіб. Роботи тривають.

    Нагадаємо, що 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині. Раніше повідомлялося про 15 жертв внаслідок ракетної атаки росіян.

    За даними ДСНС, російські війська били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами «Іскандер», випустивши їх щонайменше чотири.

    До слова, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Часового Яру: кількість жертв зросла