Обстріл Часового Яру: кількість жертв зросла

Рашисти влучили в багатоповерхівку на Донеччині

Врятовано вісім осіб

З-під завалів п’ятиповерхового будинку у місті Часів Яр Донецької області, зруйнованого ракетним ударом російських окупантів, дістали ще одне тіло. Загальна кількість жертв складає 20 осіб. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

«Станом 11:10 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло однієї загиблої особи», – йдеться в повідомленні.

Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 20 загиблих осіб, врятовано з-під завалів вісім осіб. Роботи тривають.