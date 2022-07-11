Часів Яр: кількість жертв продовжує зростати

Рашисти влучили в багатоповерхівку на Донеччині

Рашисти влучили в багатоповерхівку на Донеччині

Загинуло 19 осіб

З-під завалів п’ятиповерхового будинку у місті Часів Яр Донецької області, зруйнованого ракетним ударом російських окупантів, дістали ще одне тіло. Загальна кількість жертв складає 19 осіб. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

«Станом на 08:45 11 липня внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку: загинуло 19 осіб; врятовано з-під завалів вісім осіб», – йдеться в повідомленні.

Проведено розчищення та розбір близько 137 тонн зруйнованих елементів будинку. Роботи тривають.

Нагадаємо, що 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині. Раніше повідомлялося про 15 жертв внаслідок ракетної атаки росіян.

За даними ДСНС, російські війська били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами «Іскандер», випустивши їх щонайменше чотири.

До слова, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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