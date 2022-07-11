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  4. Атака на Часів Яр: кількість жертв зросла до 17 (фото)
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    Події в Україні

    Атака на Часів Яр: кількість жертв зросла до 17 (фото)

    Під завалами можуть перебувати ще 22 особи - Атака на Часів Яр: кількість жертв зросла до 17 (фото)
    Під завалами можуть перебувати ще 22 особи
    фото: ДСНС

    Під завалами зруйнованого будинку може бути дев’ятирічна дитина

    Ще два тіла дістали з-під завалів п’ятиповерхового будинку у місті Часів Яр Донецької області, зруйнованого ракетним ударом російських окупантів. Кількість жертв зросла до 17. Про це повідомляє управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

    За даними рятувальників, під завалами можуть перебувати ще 22 особи, серед них – дев'ятирічний хлопчик.

    Також повідомляється, що з-під завалів вдалося врятувати шістьох людей.

    Роботи на місці події продовжуються.

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    Атака на Часів Яр: кількість жертв зросла до 17 (фото)
    Атака на Часів Яр: кількість жертв зросла до 17 (фото)
    Атака на Часів Яр: кількість жертв зросла до 17 (фото)
    фото: ДСНС

    Нагадаємо, що учора, 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині. Раніше повідомлялося про 15 жертв внаслідок ракетної атаки росіян.

    За даними ДСНС, російські війська били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами «Іскандер», випустивши їх щонайменше чотири.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Атака на Часів Яр: кількість жертв зросла до 17 (фото)