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    Події в Україні

    Зеленський зізнався, що розповідав своїм дітям про війну

    Треба бути прикладом для дітей &ndash; і в цій війні, і в житті, вважає Зеленський - Зеленський зізнався, що розповідав своїм дітям про війну
    Треба бути прикладом для дітей – і в цій війні, і в житті, вважає Зеленський
    фото з відкритих джерел

    Президент розказав, що переживає у період війни як батько

    Президент України Володимир Зеленський нічого не встиг сказати і пояснити дітям про війну. Про це він розповів інтерв’ю проєкту Nieuwsuur нідерландського каналу NOS.

    Президент пояснив, що у той ранок, 24 лютого, він на світанку поїхав на роботу, а після цього довго не бачився з родиною.

    «Я навіть нічого не встиг їм сказати. Вони прокинулися зранку від ракетних ударів, вони їх чули. Я уже був зібраний, я вже знав, що почалася війна. Я поїхав о 4 годині ранку на роботу. І після цього ми не бачилися місяцями», – сказав Зеленський.

    Зеленський також розповів, що переживає у період війни як батько.

    «Треба бути прикладом для дітей – і в цій війні, і в житті. Треба показувати своїм дітям, що в житті може бути будь-яка позиція, окрім зрадницької», – наголосив глава держави.

    Раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Сьогодні, 28 травня, світові лідери обговорили постачання палива та розблокування портів в Україні.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Зеленський зізнався, що розповідав своїм дітям про війну