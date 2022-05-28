Зеленський зізнався, що розповідав своїм дітям про війну

Треба бути прикладом для дітей – і в цій війні, і в житті, вважає Зеленський

Президент розказав, що переживає у період війни як батько

Президент України Володимир Зеленський нічого не встиг сказати і пояснити дітям про війну. Про це він розповів інтерв’ю проєкту Nieuwsuur нідерландського каналу NOS.

Президент пояснив, що у той ранок, 24 лютого, він на світанку поїхав на роботу, а після цього довго не бачився з родиною.

«Я навіть нічого не встиг їм сказати. Вони прокинулися зранку від ракетних ударів, вони їх чули. Я уже був зібраний, я вже знав, що почалася війна. Я поїхав о 4 годині ранку на роботу. І після цього ми не бачилися місяцями», – сказав Зеленський.

Зеленський також розповів, що переживає у період війни як батько.

«Треба бути прикладом для дітей – і в цій війні, і в житті. Треба показувати своїм дітям, що в житті може бути будь-яка позиція, окрім зрадницької», – наголосив глава держави.

Раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Сьогодні, 28 травня, світові лідери обговорили постачання палива та розблокування портів в Україні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.