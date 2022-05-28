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    Війна Росії проти України: Зеленський назвав ризики на сході

    Війна Росії проти України: Зеленський назвав ризики на сході

    Глава держави наголосив, що на окупованих територіях Росія діє за єдиною схемою

    Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для телеканалу NOS розповів про ситуацію на сході та окупованих територіях України.

    «На сході України є ризики, виклики, є кроки щодо бажання з боку російської армії оточити нашу, є велике збільшення військової техніки та людей з боку РФ, є зосереджений контингент угруповання: артилерія, танки, броня, техніка», – зазначив президент.

    Зеленський наголосив, що на окупованих територіях Росія діє за єдиною схемою.

    «Політика, яку застосовує Росія всюди –- вимкнути телебачення, відключення від тієї чи іншої мережі інтернету, підключення тільки свого телебачення, і починається інформаційна війна. Всю місцеву владу катують, вони замкнені у підвалах, вони вбиті або закатовані на очах населення. Середньовічна практика. Вони ніби користуються тим же нацистським посібником», – розповів він.

    Також глава держави додав, що загарбники переводять школи на окупованих територіях на російську мову.

    Нагадаємо,Гайдай повідомив, де ворог йде в наступ на Луганщині.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Війна Росії проти України: Зеленський назвав ризики на сході