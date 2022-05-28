Війна Росії проти України: Зеленський назвав ризики на сході
Глава держави наголосив, що на окупованих територіях Росія діє за єдиною схемою
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для телеканалу NOS розповів про ситуацію на сході та окупованих територіях України.
«На сході України є ризики, виклики, є кроки щодо бажання з боку російської армії оточити нашу, є велике збільшення військової техніки та людей з боку РФ, є зосереджений контингент угруповання: артилерія, танки, броня, техніка», – зазначив президент.
Зеленський наголосив, що на окупованих територіях Росія діє за єдиною схемою.
«Політика, яку застосовує Росія всюди –- вимкнути телебачення, відключення від тієї чи іншої мережі інтернету, підключення тільки свого телебачення, і починається інформаційна війна. Всю місцеву владу катують, вони замкнені у підвалах, вони вбиті або закатовані на очах населення. Середньовічна практика. Вони ніби користуються тим же нацистським посібником», – розповів він.
Також глава держави додав, що загарбники переводять школи на окупованих територіях на російську мову.
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