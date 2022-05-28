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  4. Як доставити бензин в Україну: Вітренко озвучив найголовнішу проблему
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    Економіка та фінанси

    Як доставити бензин в Україну: Вітренко озвучив найголовнішу проблему

    Знайти бензин і дизель за кордоном не важко, інша справа&nbsp;&ndash; доправити паливо в Україну - Як доставити бензин в Україну: Вітренко озвучив найголовнішу проблему
    Знайти бензин і дизель за кордоном не важко, інша справа – доправити паливо в Україну
    фото з відкритих джерел

    Налагодження шляхів постачання потребує домовленостей із країнами-сусідками

    Проблема із нестачею пального на українських АЗС виникла не через те, що немає ресурсів, а через ускладнену логістику. Про це повідомив глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко агентству «Інтерфакс-Україна».

    Вітренко сказав, що не питання знайти бензин і дизель за кордоном. Є можливість прямо зараз в європейські порти привезти дуже великий обсяг палива, щоб покрити всі потреби українського ринку.

    «Для великих компаній масштаб українського ринку відносно невеликий, вони кажуть: «Питань немає, всі ваші потреби ми можемо закрити завтра». Проблема в тому, що вони можуть поставити паливо у великі порти – Амстердаму, Роттердаму, Антверпену чи Середземномор'я. А нам потрібно, щоб вони дали це на кордоні України або в порти Польщі та Румунії або допомогли з логістикою з цих портів до України. Проблему з логістикою добре розуміє міністерство транспорту. Сподіваюсь, що уряд зможе вирішити проблему цього вузького місця», – сказав він.

    Водночас «Нафтогаз» має бути оператором національної мережі, щоб не було питання зависокої ціни. Також компанія планує стати для держави ефективним інструментом співпраці з найбільшими в світі компаніями щодо ресурсу. Але насамперед потрібно вирішити логістичну проблему, що вимагає політичного лідерства.

    «Україна ніколи такі обсяги не імпортувала через залізницю та автотранспортом на західному кордоні. Наразі логістики в необхідних обсягах немає. Потрібно домовлятись з такими країнами як Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина, щоб вони нестандартним шляхом розширювали логістичні можливості або навіть іноді давали пріоритет логістиці нафтопродуктів до України. Це питання не тільки бізнесу чи економіки, а і політики», – переконаний Вітренко.

    Великим міжнародним компаніям може бути легше в поточних умовах укладати контракти на поставки великих обсягів нафтопродуктів саме національній компанії. Якщо для того, щоб з’явились додаткові логістичні можливості, потрібно їх забронювати на довгий термін – «Нафтогаз» це може робити.

    Нагадаємо, українська влада поставила перед НАК «Нафтогаз України» завдання стати так званим національним оператором на ринку нафтопродуктів. Це необхідно, щоб забезпечити справедливість цін.

    Раніше повідомлялося, що в Україні можуть повернути держрегулювання цін на бензин та дизель після того, як ситуація з дефіцитом палива у країні стабілізується.

    До слова, 17 травня Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС. Уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне пальне не перевищать 58 грн/л, а на бензин – 52 грн/л.

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    Теги: росія окупанти Польща Словаччина війна Румунія бензин ціни Угорщина АЗС Україна уряд Юрій Вітренко окупація #stoprussia
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    Як доставити бензин в Україну: Вітренко озвучив найголовнішу проблему