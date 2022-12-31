Коли у Росії закінчаться боєприпаси: прогноз розвідки

Використання окупантами боєприпасів упало до 19-20 тисяч одиниць на добу

Із початку повномасштабної війни країна-агресорка Росія обмежила кількість використання боєприпасів втричі. Вже до березня ворог зіткнеться з дефіцитом. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

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За його словами, Росія не розраховувала на довготривалу війну й на початку повномасштабного вторгнення використовувала дуже великі обсяги боєприпасів щоденно. Водночас ця цифра вже впала до 19-20 тисяч одиниць на добу, хоча росіяни починали з 60 тисяч.

«Росія дуже скоро зіштовхнеться з тим, що вони можуть розраховувати лише на свій залишок, власні виробничі потужності та те, що вони зможуть дістати закордоном, однак це ні на що не вплине. До березня вони прийдуть в критичний стан», – прогнозує Буданов.

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Водночас він визнав, що і в України є проблеми з боєприпасами, але наша країна отримує і надалі отримуватиме їх від західних союзників та вироблятиме свої.

Нагадаємо, нещодавно Буданов заявив, що у російських військ достатньо ракет для нанесення ще двох-трьох масштабних ударів.

29 грудня українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України.

Міністр оборони України Олексій Резніков спрогнозував, на скільки ракетних атак ще спроможна Росія.