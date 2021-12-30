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    Коли в Україні висадять мільярд дерев? Уряд схвалив нову лісову стратегію

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    Кабмін схвалив держстратегію управління лісами до 2035 року - Коли в Україні висадять мільярд дерев? Уряд схвалив нову лісову стратегію
    Кабмін схвалив держстратегію управління лісами до 2035 року
    фото: glavcom.ua

    Зеленський влітку заявив, що в Україні треба висадити мільярд дерев за три роки

    Кабінет міністрів схвалив Державну стратегію управління лісами України до 2035 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

    У документі зазначається, що на сьогодні лісистість України становить 15,9%: загальна площа земельних ділянок, що відносяться до лісового фонду держави, становить 10,4 млн га, а покритих лісовою рослинністю – 9,6 млн га.

    Реалізація стратегії передбачає збільшення лісистості території країни до не менш ніж 18%, збільшення загального запасу лісів України до не менш ніж 2,5 мільярда кубометрів, підвищення рівня абсорбції парникових газів вітчизняними лісами до 75,6 млн тонн CO2-еквівалента.

    Крім цього, планується побудувати та відремонтувати 7 500 кілометрів лісових доріг.

    Серед наявних проблем діючої системи управління лісами в уряді назвали: незбалансованість функцій, відсутність належного фінансування, наявність корупції та незаконних рубок, низький рівень довіри суспільства до лісівників, відсутність належної рекреаційної інфраструктури, та як наслідок, не надто високий рівень відвідування лісів українцями.

    У державній стратегії управління лісами до 2035 року закріплені ключові цілі для вирішення цих проблем, додають в уряді.

    Зокрема, передбачено:

    • запровадження ефективного управління лісами шляхом реформування діючої системи;
    • забезпечення стійкості лісів до зміни клімату;
    • проведення цифровізації галузі;
    • розвиток рекреації;
    • розвиток наукового потенціалу та створення належної системи підготовки фахівців.

    «Стратегія є реальним дороговказом для України як ефективно реформувати лісову галузь – з чіткими цілями та завданнями. Лише виконавши їх, ми зможемо забезпечити сталий розвиток лісового господарства, виконання лісами їх екологічної функції та збільшити частку лісового сектору у внутрішньому валовому продукті України», – зазначив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

    Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський планує збільшити площу лісів в Україні та підписав відповідний указ про старт екологічного проєкту «Зелена країна».

    «Ми поставили амбітну, але досяжну мету: за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього у найближчі три роки висадимо 1 мільярд дерев», – сказав президент.

    Як підрахували журналісти, мільярд дерев за три роки це:

    • 333 333 333 дерева в рік,
    • 27 777 777 в місяць,
    • 926 000 на день,
    • 38 580 в годину,
    • 643 в хвилину,
    • більше 10 дерев в секунду.

    Нагадаємо, Держлісагентство України визнало, що не подужає план Зеленського із висадження мільярда дерев.

    Також соцмережі відреагували фотожабами на обіцянку Зеленського висадити мільярд дерев.

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    Теги: Держлісагентство Володимир Зеленський президент уряд ліс влада природа
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    Коли в Україні висадять мільярд дерев? Уряд схвалив нову лісову стратегію