Коли в Україні висадять мільярд дерев? Уряд схвалив нову лісову стратегію
Зеленський влітку заявив, що в Україні треба висадити мільярд дерев за три роки
Кабінет міністрів схвалив Державну стратегію управління лісами України до 2035 року. Про це повідомляє Урядовий портал.
У документі зазначається, що на сьогодні лісистість України становить 15,9%: загальна площа земельних ділянок, що відносяться до лісового фонду держави, становить 10,4 млн га, а покритих лісовою рослинністю – 9,6 млн га.
Реалізація стратегії передбачає збільшення лісистості території країни до не менш ніж 18%, збільшення загального запасу лісів України до не менш ніж 2,5 мільярда кубометрів, підвищення рівня абсорбції парникових газів вітчизняними лісами до 75,6 млн тонн CO2-еквівалента.
Крім цього, планується побудувати та відремонтувати 7 500 кілометрів лісових доріг.
Серед наявних проблем діючої системи управління лісами в уряді назвали: незбалансованість функцій, відсутність належного фінансування, наявність корупції та незаконних рубок, низький рівень довіри суспільства до лісівників, відсутність належної рекреаційної інфраструктури, та як наслідок, не надто високий рівень відвідування лісів українцями.
У державній стратегії управління лісами до 2035 року закріплені ключові цілі для вирішення цих проблем, додають в уряді.
Зокрема, передбачено:
- запровадження ефективного управління лісами шляхом реформування діючої системи;
- забезпечення стійкості лісів до зміни клімату;
- проведення цифровізації галузі;
- розвиток рекреації;
- розвиток наукового потенціалу та створення належної системи підготовки фахівців.
«Стратегія є реальним дороговказом для України як ефективно реформувати лісову галузь – з чіткими цілями та завданнями. Лише виконавши їх, ми зможемо забезпечити сталий розвиток лісового господарства, виконання лісами їх екологічної функції та збільшити частку лісового сектору у внутрішньому валовому продукті України», – зазначив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський планує збільшити площу лісів в Україні та підписав відповідний указ про старт екологічного проєкту «Зелена країна».
«Ми поставили амбітну, але досяжну мету: за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього у найближчі три роки висадимо 1 мільярд дерев», – сказав президент.
Як підрахували журналісти, мільярд дерев за три роки це:
- 333 333 333 дерева в рік,
- 27 777 777 в місяць,
- 926 000 на день,
- 38 580 в годину,
- 643 в хвилину,
- більше 10 дерев в секунду.
Нагадаємо, Держлісагентство України визнало, що не подужає план Зеленського із висадження мільярда дерев.
Також соцмережі відреагували фотожабами на обіцянку Зеленського висадити мільярд дерев.
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