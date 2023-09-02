Коломойський приїхав до Шевченківського райсуду Києва

Уранці правоохоронці вручили олігарху підозру одразу за кількома статтями

Олігарх Ігор Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва. Йому сьогодні мають обрати запобіжний захід у справі про шахрайські схеми.

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Коломойський каже, що не знає в чому його обвинувачують, а з тим, що встиг прочитати, «не погоджується», передають журналісти з місця події.

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У суботу, 2 вересня, вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Нагадаємо, 1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшук будинку в олігарха Ігоря Коломойського. Повідомлялося, що триває розслідування про махінації в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.

Також у вересні 2022 року детективи НАБУ провели обшуки у Коломойського у справі заволодіння майном і коштами «Укрнафти» на майже 13 млрд грн у цінах 2015 року. Крім того, у публічній площині з'явилася інформація про позбавлення бізнесмена українського громадянства. Офіційно це наразі не підтверджено.

7 листопада 2022 року українська влада оголосила про націоналізацію низки підприємств, які забезпечуватимуть нагальні потреби ЗСУ і інші аспекти сектору оборони. До переліку увійшла і компанія «Укрнафта», співвласником якої є олігарх Ігор Коломойський.