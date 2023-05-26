Справа «Приватбанку». Коломойський відмовився свідчити у суді в Лондоні

Слухання стосуватиметься багатомільярдного позову «Приватбанку» щодо шахрайства та незаконного привласнення коштів

Колишній власник «Приватбанку» Ігор Коломойський не буде давати свідчення проти позову «Приватбанку» на майбутньому судовому слуханні по суті у Високому суді, яке призначено на понеділок, 12 червня, в Лондоні. Про це йдеться у повідомленні банку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На слуханні у Високому суді Лондона 23 травня було підтверджено, що олігарх-мільярдер та колишній власник «Приватбанку» Ігор Коломойський не готовий підтримувати свою лінію захисту проти позову «Приватбанку» під час перехресного допиту на майбутньому судовому слуханні по суті у Високому суді, який розпочнеться в понеділок, 12 червня, в Лондоні», – йдеться в повідомленні.

Слухання по суті стосуватиметься багатомільярдного позову «Приватбанку» щодо шахрайства та незаконного привласнення коштів, серед інших, проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Крім того, було підтверджено, що жоден із свідків Коломойського також не готовий давати усні свідчення під час слухання по суті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ця новина з'явилася після несподіваної заяви на судовому процесуальному слуханні 29 березня про те, що пан Боголюбов не готовий давати свідчення під час слухання по суті. Таким чином, на суді не буде свідків, які б давали фактичні свідчення на користь пана Коломойського та пана Боголюбова», – зазначають в банку.

Зазначається, що відповідачі та їхні свідки не пояснили причин відмови від дачі свідчень.

Нагадаємо, Приватбанк ще у грудні 2017 року звернувся до Високого суду Лондона, звинувативши колишніх власників і шість пов'язаних з ними британських компаній у виведенні $2,5 млрд. У листопаді 2018 року Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна ця справа, але визнав Приватбанк жертвою масштабних шахрайських дій. Приватбанк подав апеляцію на це рішення.

У жовтні 2019-го Апеляційний суд Лондона та Уельсу задовольнив скаргу ПриватБанку. Всесвітній арешт активів Коломойського – Боголюбова залишився чинним, а Лондонський суд розпочав розгляд за позовом Привату по суті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Приватбанк подав позов до суду Кіпру проти Коломойського та Боголюбова у справі про шахрайство на $5,5 млрд. Крім того, Приватбанк подав позови до Окружного суду Тель-Авіва (Ізраїль) та Канцелярського суду штату Делавер (США), у яких звинувачує колишніх власників у шахрайстві та відмиванні грошей.

До слова, Боголюбов потрапив до рейтингу найбагатших військового часу. Не потрапив у топ Ігор Коломойський, який минулого року посідав четверте місце, оскільки його позбавили громадянства України.