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До Коломойського нагрянула СБУ з підозрою (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
До Коломойського нагрянула СБУ з підозрою (фото, відео)
Ігор Коломойський отримав підозру
фото: СБУ

Коломойський підозрюється в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом

У суботу, 2 вересня, вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 190 (шахрайство);
  • ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора триває.

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фото: СБУ

Коломойський підписав повідомлення про підозру.

Нагадаємо, 1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшук будинку в олігарха Ігоря Коломойського. Повідомлялося, що триває розслідування про махінації в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.

Також у вересні 2022 року детективи НАБУ провели обшуки у Коломойського у справі заволодіння майном і коштами «Укрнафти» на майже 13 млрд грн у цінах 2015 року. Крім того, у публічній площині з'явилася інформація про позбавлення бізнесмена українського громадянства. Офіційно це наразі не підтверджено.

7 листопада 2022 року українська влада оголосила про націоналізацію низки підприємств, які забезпечуватимуть нагальні потреби ЗСУ і інші аспекти сектору оборони. До переліку увійшла і компанія «Укрнафта», співвласником якої є олігарх Ігор Коломойський.

Теги: Ігор Коломойський СБУ кримінал Офіс Генерального прокурора злочин

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