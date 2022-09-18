Справа «Укрнафти»: ЗМІ повідомили про обшук у Коломойського

Обшук у Коломойського стосувався справи про заволодіння майном і коштами «Укрнафти»

Представники слідства завітали до олігарха о п'ятій ранку

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшук у бізнесмена Ігоря Коломойського, під час якого було вилучено документи, гаджет, а також скачано його вміст. Про це повідомляє Zn.ua з посиланням на свідків цих подій.

За даними видання, обшук стосувався справи про заволодіння майном і коштами компанії «Укрнафта» на майже 13 млрд грн в цінах 2015 року.

За словами свідків, представники слідства завітали до олігарха о п'ятій ранку, за місцем його проживання на курорті Буковель.

Джерела видання в НАБУ факт обшуку підтвердили. При цьому підкреслили, що це, чи не вперше на їхній пам'яті, був обшук, про який нікого не попереджали.

Як зазначають джерела видання, Ігор Коломойський поки не проходить у цій справі як обвинувачений, підозра йому не оголошувалася. Але він є співвласником «Укрнафти», де днями прокурорами САП та детективами НАБУ було оголошено підозри щодо фінансових махінацій:

колишньому голові правління «Укрнафти»;

колишній заступниці керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки «Укрнафти»;

колишній керівниці відділу контролю за обліком та поставками нафти й нафтопродуктів ПАТ «Укрнафти»;

колишнім директорам п’яти комерційних підприємств (одного з них затримали).

Справу відкрили за статтею про «заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах».

«Ще у 2019 році підозри у цій справі були готові, втім ексочільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький не наважився їх підписати. Новому керівнику САП Олександрові Клименку стало сміливості», – зазначає видання.

Як відомо, що Ігор Коломойський разом із Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Палицею володіють 40% компанії «Укрнафта», решта належить державі в особі НАК «Нафтогаз». Керівництво НАК неодноразово стверджувало, що з 2015 року повністю контролює компанію, втім, ані її операційні результати, ані ринкові джерела ніколи не підтверджували цих сміливих заяв.

Нагадаємо, 2 вересня стало відомо, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру вісьмом особам, причетним до присвоєння майна та коштів «Укрнафти» на суму понад 13 млрд грн.

У червні також повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань ведуть кримінальне провадження щодо протиправної реалізації скрапленого газу ПАТ «Укрнафта» протягом квітня – травня 2022 року. Встановлено, що під час воєнного стану у квітні поточного року підприємство подало заявку на проведення аукціону з продажу скрапленого газу з порушеннями.