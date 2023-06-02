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Бізнес-партнер Коломойського у день вторгнення РФ привласнив майже 600 млн грн «Укртатнафти» – СБУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Бізнес-партнер Коломойського у день вторгнення РФ привласнив майже 600 млн грн «Укртатнафти» – СБУ
Наразі Михайло Кіперман переховується від правосуддя за кордоном
фото: СБУ

Для реалізації оборудки колишній топменеджмент «Укртатнафти» створив «договір-клон», в якому змінив реквізити отримувача платежу

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили ще одну масштабну схему привласнення грошей екстопменеджментом ПАТ «Укртатнафта». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«До організації оборудки причетний колишній член наглядової ради компанії та бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман», – йдеться в повідомленні.

Як свідчать матеріали слідства, за його ініціативи з рахунків «Укртатнафти» було виведено майже 600 млн у гривневому еквіваленті. Це було зроблено у перший день повномасштабного вторгнення РФ, ймовірно із розрахунком, що зловмисникам не доведеться відповідати за скоєну крадіжку.

Схема полягала у тому, що 24 лютого 2022 року ПАТ «Укртатнафта» перерахувала на підконтрольну європейську компанію майже 600 млн грн, які передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тис. тонн сирої нафти. На момент махінації ця сировина уже перебувала в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ.

Для реалізації оборудки колишній топменеджмент «Укртатнафти» створив «договір-клон», в якому змінив реквізити отримувача платежу. Таким чином, організатори схеми перевели гроші на підконтрольну компанію, замість того, щоб розрахуватись з реальним постачальником нафти.

На підставі зібраних доказів складено підозру колишньому члену наглядової ради «Укртатнафти» та фактичному власнику компанії-нерезидента Михайлу Кіперману, на яку виведено майже 600 млн грн.

Бізнес-партнер Коломойського у день вторгнення РФ привласнив майже 600 млн грн «Укртатнафти» – СБУ фото 1

Підозра складена за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
  • ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Триває розслідування, щоб встановити всі обставини злочину і притягнути винних до відповідальності.

Наразі Михайло Кіперман переховується від правосуддя за кордоном. У зв’язку з цим буде вирішуватися питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

Комплексні заходи проводили спільно з Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки спільно з БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишніми власниками і топменеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти». Після цього «Укртатнафта» перерахувала у бюджет понад 1,2 млрд грн податків, несплачених колишнім менеджментом.

Теги: Ігор Коломойський війна СБУ

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