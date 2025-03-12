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Командувача ОК «Північ» Красильникова звільнено з посади

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Командувача ОК «Північ» Красильникова звільнено з посади
Красильников отримав посаду у березні 2023 року
фото з відкритих джерел

Наказ про звільнення генерал-майора головком ЗСУ підписав ще 7 березня

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський звільнив з посади командувача Оперативного командування «Північ» Дмитра Красильникова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Як зазначив Красильников, причин звільнення йому не пояснювали. Наразі він перебуває у батальйоні резерву.

Варто зазначити, що наказ про звільнення було підписано 7 березня.

Раніше про усунення військового з посади повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла. За її словами, головнокомандувач ЗСУ звільнив очільника «Півночі» попри позицію командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого.

Нагадаємо, у 2014 році Красильников очолив 34-й батальйон територіальної оборони Кіровоградської області. Брав участь у звільненні тодішнього Дзержинська (нині Торецьк).

Згодом на базі 34-го батальйону були створені інші підрозділи: мотопіхотні батальйони, розвідрота, артилерійський підрозділ, підрозділ протиповітряної оборони, зв’язку. У жовтні вони всі об’єдналися в 57-му окрему мотопіхотну бригаду. У 2015 році її очолив Дмитро Красильников. Підрозділ брав участь у Дебальцевській операції.

З початком російського вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 року Красильников був командиром оперативно-тактичного угруповання «Північ». Дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку. І не пустив ворога на Харків з Луганської області.

28 лютого 2022 року Красильникову було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Як відомо, Красильников отримав посаду у березні 2023 року, коли генерал-майор Віктор Ніколюк залишив пост командувача ОК «Північ».

До слова, у лютому з посади пішов командувач ОК «Південь» бригадний генерал Геннадій Шаповалов.

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Теги: війна армія кадрові зміни Олександр Сирський

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