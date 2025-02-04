Командувач ОК «Південь» Шаповалов йде з посади: деталі

Генерал подякував усім «за відданість і силу духу, за сумлінну службу та плідну співпрацю» у справі захисту Української держави

Раніше президент призначив координатором відносин з союзниками генерала Геннадія Шаповалова

Командувач ОК «Південь» бригадний генерал Геннадій Шаповалов йде з посади. На сторінці у Facebook він написав, що «мав за честь бути командувачем військ оперативного командування «Південь».

«Командування «Південь» – потужний військовий колектив, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках. Гордий тим, що був частиною цієї міцної злагодженої та вмотивованої команди професіоналів-управлінців, справжніх воїнів та істинних патріотів України!» – зазначив Шаповалов.

Генерал подякував усім «за відданість і силу духу, за сумлінну службу та плідну співпрацю» у справі захисту Української держави.

Напередодні стало відомо, що Шаповалов очолить українську команду при NSATU у Вісбадені. На виконання доручення президента України глава Міноборони вже підписав відповідне призначення. Основним завданням Шаповалова стане координація військового співробітництва з партнерами, зокрема щодо постачання військової допомоги Україні.

До слова, у німецькому Вісбадені знаходиться місце дислокації командування НАТО з надання допомоги та тренування для України (NSATU).

Що відомо про бригадного генерала Геннадія Шаповалова

Геннадій Шаповалов нещодавно закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад для сухопутних військ США, а також іноземних слухачів за програмою підготовки керівного складу для подальшого просування по службі в ранзі до генерал-лейтенанта включно.

У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Від жовтня 2019 до 2021 року був комбригом 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

У квітні 2024 року Геннадія Шаповалова призначили командувачем Оперативного командування «Південь». На цій посаді він замінив Андрія Ковальчука, який очолив Військову академію Одеси.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» – командувача Сухопутних військ ЗСУгенерал-майора Михайла Драпатого.