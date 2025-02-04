Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Командувач ОК «Південь» Шаповалов йде з посади: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Командувач ОК «Південь» Шаповалов йде з посади: деталі
Генерал подякував усім «за відданість і силу духу, за сумлінну службу та плідну співпрацю» у справі захисту Української держави
фото з відкритих джерел

Раніше президент призначив координатором відносин з союзниками генерала Геннадія Шаповалова

Командувач ОК «Південь» бригадний генерал Геннадій Шаповалов йде з посади. На сторінці у Facebook він написав, що «мав за честь бути командувачем військ оперативного командування «Південь».

«Командування «Південь» – потужний військовий колектив, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках. Гордий тим, що був частиною цієї міцної злагодженої та вмотивованої команди професіоналів-управлінців, справжніх воїнів та істинних патріотів України!» – зазначив Шаповалов.

Генерал подякував усім «за відданість і силу духу, за сумлінну службу та плідну співпрацю» у справі захисту Української держави.

Напередодні стало відомо, що Шаповалов очолить українську команду при NSATU у Вісбадені. На виконання доручення президента України глава Міноборони вже підписав відповідне призначення. Основним завданням Шаповалова стане координація військового співробітництва з партнерами, зокрема щодо постачання військової допомоги Україні.

До слова, у німецькому Вісбадені знаходиться місце дислокації командування НАТО з надання допомоги та тренування для України (NSATU).

Що відомо про бригадного генерала Геннадія Шаповалова

Геннадій Шаповалов нещодавно закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад для сухопутних військ США, а також іноземних слухачів за програмою підготовки керівного складу для подальшого просування по службі в ранзі до генерал-лейтенанта включно.

У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Від жовтня 2019 до 2021 року був комбригом 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

У квітні 2024 року Геннадія Шаповалова призначили командувачем Оперативного командування «Південь». На цій посаді він замінив Андрія Ковальчука, який очолив Військову академію Одеси.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» – командувача Сухопутних військ ЗСУгенерал-майора Михайла Драпатого. 

Читайте також:

Теги: військові суверенітет незалежність Міноборони війна Facebook

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будинок Марії Станіславської відомий серед киян як «Будинок з комахами»
«Будинок з комахами»: суд підтвердив статус об’єкта культурної спадщини
17 сiчня, 16:47
Колишній віцепрем’єр з відновлення України
Умєров призначив Кубракова своїм радником
7 сiчня, 09:57
Косіняк-Камиш зазначив, що у колі країн, які надають найбільшу військову допомогу Україні, панує думка про потребу подальшого функціонування формату «Рамштайн» з ключовою участю в ній США
Польща готує черговий пакет військової допомоги Україні
9 сiчня, 22:17
Щоб спростити роботу операторів було проаналізовано найбільш поширені помилки та удосконалено шаблон рапорту
Міноборони пояснило, чому виникають затримки при переведенні через «Армію+»
13 сiчня, 19:49
За словами Пісторіуса, захід відбудеться за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції
Пісторіус розповів, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
14 сiчня, 21:26
Президент Володимир Зеленський зустрівся 16 січня з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто
Зеленський присвоїв міністру оборони Італії державну нагороду України
17 сiчня, 09:20
У 2024 році понад 176 тисяч новонароджених отримали неповторні імена
Як українці називали дітей у 2024 році? Список унікальних імен
19 сiчня, 05:14
Безугла опублікувала інформацію про нібито «премії генералітету». Командувач ВМС відповів
Безугла заявила про «мільйонні премії генералітету ЗСУ». Командувач ВМС відповів
23 сiчня, 09:02
Умєров відмовився прийняти рішення Наглядової ради Агентства оборонних закупівель щодо продовження контракту з директоркою Мариною Безруковою ще на рік
Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву на Умєрова
25 сiчня, 15:00

Події в Україні

Командувач ОК «Південь» Шаповалов йде з посади: деталі
Командувач ОК «Південь» Шаповалов йде з посади: деталі
ЗСУ відкинули росіян з передових позицій на Куп’янському напрямку
ЗСУ відкинули росіян з передових позицій на Куп’янському напрямку
У Черкасах внаслідок нічної атаки РФ виникли пожежі на території трьох підприємств
У Черкасах внаслідок нічної атаки РФ виникли пожежі на території трьох підприємств
Аварійні відключення електроенергії введено у чотирьох областях України
Аварійні відключення електроенергії введено у чотирьох областях України
ЗСУ переходять на «корпусну структуру»: що це дасть Україні
ЗСУ переходять на «корпусну структуру»: що це дасть Україні
Втрати ворога станом на 4 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 лютого: ситуація на фронті
81K
Гігантський розлом земної кори виявлено неподалік України
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 лютого 2025
44K
У Чехії бобри за два дні звели греблю, будівництво якої планували роками
19K
Дружина Каньє Веста продемонструвала сукню-невидимку на червоній доріжці «Греммі»
16K
Уряд затвердив правила отримання дозволу на контакти із Московською церквою

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Сьогодні, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Вчора, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Вчора, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Вчора, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua