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Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2025 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2025 року
За добу відбулося 107 бойових зіткнень
фото: 148 окрема артилерійська житомирська бригада

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ, обстановка на лінії зіткнення залишається напруженою. За добу відбулося 107 бойових зіткнень.

Новини війни

За минулу добу окупанти завдали 1 ракетного, 46 авіаційних ударів (62 КАБ) та 1141 ураження дронами-камікадзе, здійснила 4684 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

П’ять разів ворог атакував позиції українських військових на Куп’янському напрямку, поблизу населених пунктів Голубівка та Загризове. Українські підрозділи відбили всі атаки. Загарбник завдав авіаударів КАБами по Моначинівці та Кіндрашівці.

На Лиманському напрямку

За добу російські війська п’ять разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі, успіху не досягли.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2025 року фото 1

На Краматорському напрямку

Три атаки загарбників відбили українські підрозділи, противник намагається просунутися вперед в районі Часового Яру. На даний час продовжується два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2025 року фото 2

На Торецькому напрямку

Наші військові відбивали 15 ворожих атак в районах Торецька, Кримського та Щербинівки, десять атак вже відбиті Силами оборони, ще п’ять - тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2025 року фото 3

На Покровському напрямку

Впродовж цієї доби окупанти 35 разів атакували українські позиції в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Вісім боєзіткнень досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні росіяни на Покровському напрямку втратили 229 військовослужбовців вбитими та пораненими. Наші захисники знищили бойову броньовану машину, три артилерійські системи, чотири БпЛА, чотири мотоцикли, 15 автомобілів, три засоби зв’язку та засіб РЕБ, також пошкодили чотири автомобілі, п’ять артилерійських систем і танк противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2025 року фото 4

На Новопавлівському напрямку

Українські військові відбили 15 ворожих атак. Ворог намагався прорватися поблизу населеного пункту Зеленівка та в напрямку Бурлацького. Досі не вщухають п’ять боїв.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2025 року фото 5

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська успішно відбили 20 атак противника, ще дві атаки досі тривають.

Нагадаємо, триває 1087-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна росіяни ворог військові Генштаб окупанти

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