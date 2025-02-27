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Умєров призначив Гнатова заступником начальника Генштабу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Умєров призначив Гнатова заступником начальника Генштабу
Екскомандувач Об’єднаних сил ЗСУ розпочав свою військову кар'єру в морській піхоті
фото: Facebook/Рустем Умєров

Гнатов відповідатиме за генерацію сил та співробітництво з партнерами

Генерал-майор Андрій Гнатов став заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посилання на міністра оборони Рустема Умєрова.

За словами Умєрова, на новій посаді генерал-майор Андрій Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами.

«Пан Гнатов має понад 27 років досвіду в армії, служив на ключових посадах – від командира бригади морської піхоти до Командувача об'єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування «Схід», – зазначив він.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

Генерал-майор обіймав цю посаду з червня 2024 року, тоді президент ухвалив рішення про заміну командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на Андрія Гнатова. Підставою стали звинувачення у невмотивованих втратах особового складу, що пролунали на адресу Содоля від майора з бригади «Азов» Богдана Коротевича, який з цього приводу подав заяву до ДБР.

Гнатов розпочав свою військову кар'єру в морській піхоті. У 2001 році він завершив навчання в Харківському інституті танкових військ, після чого проходив службу як офіцер, зокрема в Криму. Після анексії півострова Росією брав активну участь у створенні нових загонів морської піхоти з підрозділів, що вийшли з окупованої території. У 2018-2021 роках очолював 36-ту бригаду морської піхоти.

З початком повномасштабного вторгнення Гнатов був призначений заступником командувача військ Оперативного командування «Південь» і був одним із керівників оборони Миколаєва. У червні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Навесні 2023 року керував обороною Бахмута, працюючи у тісній координації з тодішнім Олександром Сирським. Після його призначення на посаду головнокомандувача Гнатов став командувачем військ Оперативного командування «Схід».

До слова, у серпні 2024 року Зеленський надав військове звання генерал-майора Андрію Гнатову.

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Теги: Генштаб Міноборони Рустем Умєров Андрій Гнатов

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