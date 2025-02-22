Атака шахедів на Київщину: з’явилися фото наслідків

Під час нічної атаки на Київську область загинув чоловік

На Київщині внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе сталася пожежа в складському приміщенні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій, яка оприлюднила фото наслідків.

Крім того, пошкоджено приватний житловий будинок, приміщення дитячого садочка, навчального закладу, магазину та шість автомобілів.

Також ушкоджень зазнав службовий автомобіль групи реагування патрульної поліції Бориспільського управління поліції Київщини.

Як повідомлялося раніше, загинув чоловік 1962 року народження, який був черговим по переїзду в Бориспільському районі.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 22 лютого атакували Україну 162-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони запускали із Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 82-х ударних БпЛА. Ще 75 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Також у ніч проти 22 лютого росіяни вчергове атакували Київ ударними безпілотниками. Падіння уламків ворожого безпілотника у Солом'янському районі Києва спричинили пожежу на території приватної забудови. Також є руйнування.