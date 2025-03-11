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США відновили військову допомогу Україні – ОП

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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США відновили військову допомогу Україні – ОП
Україна знову отримуватиме військову допомогу
фото: Армія inform

Заступник керівник Офісу Президента Павло Паліса написав, що домовленості починають виконуватися

Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заступника керівника Офісу Президента Павла Палісу у Facebook.

Стало відомо, що США вирішили відновити постачання військової допомоги Україні після зустрічі делегацій двох країн у Саудівській Аравії.

«Є підтвердження, що допомогу від США відновлено. Домовленості починають виконуватися», – зазначив Павло Паліса.

Раніше Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. 

«Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру», – йдеться у заяві. Також США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Також Президент США Дональд Трамп заявив, що запросив би президента України Володимира Зеленського повернутися в Білий дім. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Так, Трамп заявив, що сподівається, що Росія погодиться на припинення вогню і що США зустрінуться з Росією пізніше у вівторок або в середу. Він також сказав, що запросить Зеленського повернутися в Білий дім.

Нагадаємо, 11 березня українська та американська делегації розпочали зустріч у Саудівській Аравії. Ключовою темою стане війна в Україні. Американську сторону представлятимуть: держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, а українську: міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

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Теги: США війна Дональд Трамп Україна президент Андрій Єрмак радник Андрій Сибіга Рустем Умєров Павло Паліса Марко Рубіо військова допомога росія

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