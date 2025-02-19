ЄС вже обговорює скасування тимчасового захисту для українців після припинення війни

Ракушан вважає за необхідне запобігти новій хвилі біженців, адже багато чоловіків можуть захотіти приїхати до своїх сімей, які вже живуть в Чехії

Міністр внутрішніх справ Чехії: У разі припинення вогню в Україні термін дії статусу тимчасового захисту закінчиться вже наступного дня

Чехія спільно з Польщею, яка нині головує в Євросоюзі, обговорюють статус українських біженців під тимчасовим захистом після завершення бойових дій в Україні. Про це розповів міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан в інтерв’ю інформагентству Novinky.

Країни готуються до можливого перемирʼя Києва та Москви. Після цього Прага припинить автоматично надавати українцям статус тимчасового захисту. Ракушан вважає за необхідне запобігти новій хвилі біженців, адже багато чоловіків можуть захотіти приїхати до своїх сімей, які вже живуть в Чехії. Тому вони матимуть подати заявку на отримання дозволу на проживання, так само як і інші іноземці. Заявка може бути схвалена або відхилена.

«Як би не закінчилася війна, ніхто не зможе сюди приїхати після її закінчення в межах інституту тимчасового захисту», – зазначив міністр.

У разі припинення вогню в Україні термін дії статусу тимчасового захисту для біженців закінчиться вже наступного дня. Попри це вони зможуть певний час залишатися в Чехії – наприклад, рік або півтора року. Для цього біженці мають перереєструватися за іншим статусом.

Очільник МВС Чехії додав, що деякі українці мають можливість подати заяву на тимчасове проживання або політичний притулок – останнє може стосуватися, зокрема, мешканців окупованих Росією територій України.

Ракушан нагадав, що у країнах ЄС також мають створити центри для українських біженців, у яких їм допомагатимуть із поверненням на батьківщину. За даними міністра, обговорення були в Німеччині, Польщі та Австрії, такий центр створять і в Чехії.

«Вони б запропонували роботу в Україні, проживання, перспективи життя та умови, за яких люди повернуться. Водночас вони також допомагали б українцям, які вирішили залишитися тут, організовуючи їхній переїзд в іншу країну», — підкреслив Ракушан.

Драфт рішення стосовно біженців хочуть підготувати до кінця головування Варшави в ЄС – тобто до червня. Документ мають ухвалити на рівні всього блоку.

Нагадаємо, Велика Британія відновила програму, яка полегшує візові правила для українських дітей для в'їзду в країну. Батьки або законні опікуни, які вже отримали дозвіл на проживання у Великій Британії за однією з українських програм, мають право подати заявку на спонсорство своїх дітей у рамках програми «Будинки для України».

До слова, біженці з України в Польщі, які проживають у центрах колективного розміщення, можуть отримати фінансову допомогу на оренду квартири. Про це заявила Вікторія Захарова з фонду Siła jedności, яка реалізує програму на Люблінщині, передає Polskie Radio.

Так, завдяки загальнонаціональній програмі «Разом до Незалежності» біженці в центрах колективного розміщення можуть отримати гроші за оренду житла терміном на шість місяців. «Підтримку також пропонують при пошуку роботи», – уточнила вона.