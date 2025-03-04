«Де твій костюм?» Після суперечки в Білому домі українці запустили пронизливий флешмоб

Люди в костюмах позують на тлі зруйнованих будівель

Ідея полягає в тому, щоб показати різницю між реальним та вигаданим

В українському сегменті соцмереж шириться новий флешмоб у відповідь на закиди адміністрації президента США Дональда Трампа щодо відсутності ділового костюма у президента Володимира Зеленського на зустрічі в Білому домі. Українці в костюмах позують на тлі зруйнованих російськими окупантами будівель. Про це повідомляє «Главком».

«Так краще?» – запитують автори відеороликів.

Суть флешмоба – у тому, щоб показати відірваність певних американських політиків від реалій війни.

Нагадаємо, 28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Під час цієї зустрічі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася гостра суперечка.

Одною з претензій американської сторони до Володимира Зеленського було те, що президент України приїхав на зустріч не у костюмі, а у військовому одязі.

«Главком» також писав, що на зустрічах з очільниками інших країн Дональд Трамп не демонстрував такої відданості дрес-коду. А його соратник Ілон Маск взагалі приходить до Білого дому в спортивному одязі.