Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Де твій костюм?» Після суперечки в Білому домі українці запустили пронизливий флешмоб

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Де твій костюм?» Після суперечки в Білому домі українці запустили пронизливий флешмоб
Люди в костюмах позують на тлі зруйнованих будівель
фото: колаж 24 Каналу

Ідея полягає в тому, щоб показати різницю між реальним та вигаданим

В українському сегменті соцмереж шириться новий флешмоб у відповідь на закиди адміністрації президента США Дональда Трампа щодо відсутності ділового костюма у президента Володимира Зеленського на зустрічі в Білому домі. Українці в костюмах позують на тлі зруйнованих російськими окупантами будівель. Про це повідомляє «Главком».

«Так краще?» – запитують автори відеороликів. 

 

Суть флешмоба – у тому, щоб показати відірваність певних американських політиків від реалій війни.

Нагадаємо, 28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Під час цієї зустрічі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася гостра суперечка.

Одною з претензій американської сторони до Володимира Зеленського було те, що президент України приїхав на зустріч не у костюмі, а у військовому одязі.

«Главком» також писав, що на зустрічах з очільниками інших країн Дональд Трамп не демонстрував такої відданості дрес-коду. А його соратник Ілон Маск взагалі приходить до Білого дому в спортивному одязі.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США війна соцмережі українці Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Правило «найкраще – новачкам» є хибним, є протилежним тому, що треба робити»
План залучення молодих у військо. Що з цим не так?
13 лютого, 08:17
Друзі вже про все домовились?
Трамп розвіяв ілюзії: Україна і Європа приголомшені Світова преса
13 лютого, 21:21
Окупант був ліквідований силами оборони 26 січня 2025 року
Сили оборони ліквідували російського майстра спорту з боротьби
15 лютого, 16:09
США розробляють плаани щодо власної системи ППО
США почали розробляти ідею системи ППО «Золотий купол»
26 лютого, 07:19
У 2021 році в межах проєкту «Чорнобиль. Збереження» розпочалася консервація знакових туристичних об’єктів зони відчуження
Стало відомо, чи відновиться туризм у Чорнобильській зоні після війни
22 лютого, 11:55
Жителі Краснодарського краю скаржилися на нічну потужну атаку українських дронів
Генштаб розкрив деталі удару по аеродромах у Криму та нафтопереробному заводу в Туапсе
26 лютого, 17:09
Експосол: На сьогодні ООН абсолютно не служить тим цілям, заради яких вона була створена
Український дипломат, який довгі роки працював в ООН, запропонував Україні несподіваний крок
28 лютого, 20:13
У листі наголошено на необхідності подальшого партнерства між Україною та США
Верховна Рада звернулась до Трампа та Конгресу: про що йдеться в листі
Сьогодні, 00:16
Фон дер Ляєн: Переозброєна Європа може мобілізувати близько €800 млрд видатків на оборону для безпечної та стійкої Європи
Фон дер Ляєн представила план переозброєння Європи: з чого він складається
Сьогодні, 11:20

Суспільство

«Де твій костюм?» Після суперечки в Білому домі українці запустили пронизливий флешмоб
«Де твій костюм?» Після суперечки в Білому домі українці запустили пронизливий флешмоб
Відкрив ферму біля кордону з РФ. Ветеран розповів, як господарює під обстрілами
Відкрив ферму біля кордону з РФ. Ветеран розповів, як господарює під обстрілами
Атака на полігон на Дніпропетровщині. Військові розповіли про події перед ударом
Атака на полігон на Дніпропетровщині. Військові розповіли про події перед ударом
Івасюку сьогодні виповнилося б 76 років. Яким був основоположник української естради
Івасюку сьогодні виповнилося б 76 років. Яким був основоположник української естради
Боровся із окупантами на Донеччині та Луганщині. Згадаймо Ігоря Возного
Боровся із окупантами на Донеччині та Луганщині. Згадаймо Ігоря Возного
Ситуація в енергосистемі залишається складною: хто сьогодні буде без світла
Ситуація в енергосистемі залишається складною: хто сьогодні буде без світла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 березня 2025
21K
Атака на полігон на Дніпропетровщині. Військові розповіли про події перед ударом
15K
Індія будує газопровід-гігант, який вплине на весь ринок
8834
Столичні обмінники дивують курсом: скільки коштує євро та долар
7049
Зупинка військової допомоги від США. Стало відомо, якого озброєння це стосується

Новини

Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Сьогодні, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Вчора, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua