«Де твій костюм?» Після суперечки в Білому домі українці запустили пронизливий флешмоб
Ідея полягає в тому, щоб показати різницю між реальним та вигаданим
В українському сегменті соцмереж шириться новий флешмоб у відповідь на закиди адміністрації президента США Дональда Трампа щодо відсутності ділового костюма у президента Володимира Зеленського на зустрічі в Білому домі. Українці в костюмах позують на тлі зруйнованих російськими окупантами будівель. Про це повідомляє «Главком».
«Так краще?» – запитують автори відеороликів.
Суть флешмоба – у тому, щоб показати відірваність певних американських політиків від реалій війни.
Нагадаємо, 28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Під час цієї зустрічі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася гостра суперечка.
Одною з претензій американської сторони до Володимира Зеленського було те, що президент України приїхав на зустріч не у костюмі, а у військовому одязі.
«Главком» також писав, що на зустрічах з очільниками інших країн Дональд Трамп не демонстрував такої відданості дрес-коду. А його соратник Ілон Маск взагалі приходить до Білого дому в спортивному одязі.
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