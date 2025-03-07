Екстренер «Динамо» сподівається на швидке повернення команд з Росії на міжнародну арену
Юрій Сьомін був головним тренером «Динамо» (Київ) у 2008-2009, 2010-2012 роках
Колишній головний тренер київського «Динамо» росіянин Юрій Сьомін в інтерв'ю російським пропагандистам заявив, що вірить у швидке повернення збірної РФ та російських клубів на міжнародну арену. Про це повідомляє «Главком».
«Звісно, ми повернемося. Чому ми не повернемось? Зараз все для цього робиться, наші футбольні керівники тримають під контролем. Я не маю сумнівів у тому, що повернемося. Не сьогодні, так завтра», – сказав Сьомін.
ФІФА та УЄФА у 2022 році через російську агресію проти України на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою. Збірна Росії не змогла взяти участь у плей-офф за право зіграти на чемпіонаті світу-2022, пропустила чемпіонат Європи-2024 та два розіграші Ліги націй.
Також національна збірна Росії з футболу була відсторонена від участі у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.
Нагадаємо, Юрій Сьомін був головним тренером «Динамо» (Київ) у 2008-2009 та 2010-2012 роках. З Динамо він вигравав чемпіонат та суперкубок України. Наразі 77-річний Сьомін проживає у Росії.
Як повідомлялося, «Шахтар» перед грою з «Кривбасом» у чемпіонаті України ушанував пам’ять загиблих героїв України.
Гравці донецької команди вийшли на матч із «Кривбасом» у символічних футболках, присвячених тим, хто віддав життя за нашу країну. На них – рядок з вірша воїна та поета Максима Кривцова (Далі), який загинув на фронті: «Коли мене запитають що таке війна я відповім – імена…»
Кожен гравець написав на своїй футболці позивний воїна, який захищав Україну і став її героєм. Серед них загиблі ультрас «Шахтаря», родичі футболістів і персоналу, працівники клубу.
«Шахтар» – «Кривбас» 1:1 (0:0)
Голи: Артем Бондаренко (66) – Глейкер Мендоса (57)
Турнірна таблиця
Нагадаємо, у рамках 20-го туру чемпіонату України київське «Динамо» зустрічалося на виїзді з черкаським ЛНЗ та здобуло непросту перемогу.
«Біло-сині» зберегли комфортний відрив від найближчих переслідувачів. Наступний поєдинок «Динамо» проведе у вівторок, 11 березня, коли вдома прийматиме луганську «Зорю».
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