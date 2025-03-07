Екстренер «Динамо» сподівається на швидке повернення команд з Росії на міжнародну арену

Сьомін: Я не маю сумнівів у тому, що повернемося

Юрій Сьомін був головним тренером «Динамо» (Київ) у 2008-2009, 2010-2012 роках

Колишній головний тренер київського «Динамо» росіянин Юрій Сьомін в інтерв'ю російським пропагандистам заявив, що вірить у швидке повернення збірної РФ та російських клубів на міжнародну арену. Про це повідомляє «Главком».

«Звісно, ​​ми повернемося. Чому ми не повернемось? Зараз все для цього робиться, наші футбольні керівники тримають під контролем. Я не маю сумнівів у тому, що повернемося. Не сьогодні, так завтра», – сказав Сьомін.

ФІФА та УЄФА у 2022 році через російську агресію проти України на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою. Збірна Росії не змогла взяти участь у плей-офф за право зіграти на чемпіонаті світу-2022, пропустила чемпіонат Європи-2024 та два розіграші Ліги націй.

Також національна збірна Росії з футболу була відсторонена від участі у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Нагадаємо, Юрій Сьомін був головним тренером «Динамо» (Київ) у 2008-2009 та 2010-2012 роках. З Динамо він вигравав чемпіонат та суперкубок України. Наразі 77-річний Сьомін проживає у Росії.

Як повідомлялося, «Шахтар» перед грою з «Кривбасом» у чемпіонаті України ушанував пам’ять загиблих героїв України.

Гравці донецької команди вийшли на матч із «Кривбасом» у символічних футболках, присвячених тим, хто віддав життя за нашу країну. На них – рядок з вірша воїна та поета Максима Кривцова (Далі), який загинув на фронті: «Коли мене запитають що таке війна я відповім – імена…»

Кожен гравець написав на своїй футболці позивний воїна, який захищав Україну і став її героєм. Серед них загиблі ультрас «Шахтаря», родичі футболістів і персоналу, працівники клубу.

«Шахтар» – «Кривбас» 1:1 (0:0)

Голи: Артем Бондаренко (66) – Глейкер Мендоса (57)

Турнірна таблиця

Нагадаємо, у рамках 20-го туру чемпіонату України київське «Динамо» зустрічалося на виїзді з черкаським ЛНЗ та здобуло непросту перемогу.

«Біло-сині» зберегли комфортний відрив від найближчих переслідувачів. Наступний поєдинок «Динамо» проведе у вівторок, 11 березня, коли вдома прийматиме луганську «Зорю».