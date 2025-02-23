Російські ракети пошкодили храм у Кривому Розі: з’явились фото та відео
Внаслідок нічної атаки РФ зазнав серйозних пошкоджень храм у Кривому Розі
У ніч проти 23 лютого російські терористи вдарили балістичними ракетами по Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок удару зруйновано храм первомученика і архідиякона Стефана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».
На кадрах, які опублікували у соцмережах, можна побачити наслідки ракетного удару. В середині храму осипалася стеля, повибивало вікна.
Зовні церква теж зазнала серйозних пошкоджень.
Нагадаємо, у Кривому Розі є загиблі внаслідок ракетної атаки.
Цієї ночі росіяни також атакували Запоріжжя. Сталося займання у приватному секторі. Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. Екстрені служби виїхали на місце. Через ворожий обстріл міста Запоріжжя дістала поранення 53-річна жінка.
На Одещині внаслідок удару постраждали три людини. Також через атаку росіян загорівся приватний будинок. Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби.
Крім того, внаслідок атаки «Шахедів» є багато пошкоджень у столиці.
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