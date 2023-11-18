Командувас ЗСУ доповів про оборону на Авдіївки та втрати ворога

Захисники знищили ще 19 одиниць військової техніки противника на Таврійському напрямку

Оборонці Таврійського напрямку знешкодили понад 450 окупантів за добу

На Авдіївському напрямку Збройні сили України міцно тримають оборону. За добу втрати ворога на Таврійському напрямку склали 456 осіб. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram.

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Усього за добу на таврійському напрямку ворог завдав вісім авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 974 артобстріли.

«Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку», – наголосив Тарнавський.

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За його даними, загальні втрати ворога за добу склали 456 осіб. Один окупант здався у полон.

Крім того, оборонці Таврійського напрямку знищили ще 19 одиниць військової техніки. Зокрема, один танк, три ББМ, дві артсистеми, 12 БпЛА та одну одиницю спецтехніки. Ще 16 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.

Також триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, що російські окупанти готуються до третьої хвилі наступу на Авдіївку, щоб оточити місто.

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До слова, триває 633-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом дня відбулося 67 бойових зіткнень.

Минулої доби безуспішними були наступальні дії окупантів біля Кераміки, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області. Тут Сили оборони відбили 23 атаки.