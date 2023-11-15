Окупанти використали хімічну зброю проти ЗСУ – Deep State

Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському напрямках

Ворог використав хлорпікрин, якого «в запасах чимало», і який вже неодноразово використовувався проти українських військ

На двох напрямках фронту в Україні російські загарбники застосували хімічну зброю. Йдеться про Бахмутський та Сватівський напрямках. Про це повідомляє Deep State.

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«Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському напрямках», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у звіті, швидше за все, ворог використав хлорпікрин, якого «в запасах чимало», і який вже неодноразово використовувався проти українських військ.

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Аналітики Deep State констатують, що Авдіївка залишається найгарячішою точкою, проте окупанти ведуть наступальні дії на багатьох інших ділянках, що «створює суттєві проблеми в управлінні резервами».

«Росія свої резерви не жаліє, відправляючи в бій підрозділи до їх злагодження. Як приклад, 104 десантно-штурмовий полк ворога, який мав до 1 грудня проходити злагодження або вже перебуває у Херсонській області, або знаходиться на марші», – наголошують в Deep State.

Триває 630-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав вісім ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області; Піщане, Серебрянське лісництво Луганської області; Серебрянка, Сіверськ, Спірне, Кліщіївка, Архангельське, Новокалинове, Ласточкине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області; Новоберислав та Берислав Херсонської області.