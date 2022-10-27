Окупанти хочуть знести футбольний стадіон в Луганську

Російські загарбники планують знести стадіон «Авангард» у центрі Луганська

Російські окупанти планують знести стадіон «Авангард» у Луганську і побудувати новий на його місці. Про це заявив перший заступник міністра культури, спорту та молоді так званої «ЛНР» Олександр Корнієнко.

«Зараз місто Москва зайнялося відновленням стадіону «Авангард» у центрі Луганська, що на вулиці Оборонна. Готується проєкт, і найближчим часом, швидше за все після Нового року, розпочнеться його відновлення.

Швидше за все, там буде не ремонт, а повністю зводитиметься нова будівля. Повністю весь «Авангард» зноситиметься: і трибуни, і будівлі буде повністю будуватися новий стадіон. Проєкт буде масштабним», - сказав він.

Стадіон «Авангард» побудований у 1951 році. До окупації Луганська там проводила домашні матчі «Зоря». Місткість арени – 22 288 глядачів.

Нагадаємо, раніше луганська «Зоря» припинила виступи у Лізі Конференцій. У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації турніру луганці поступилися з рахунком 0:3 румунській «Університаті». Перший поєдинок між командами закінчився перемогою луганців з рахунком 1:0.

Раніше повідомлялось, що в Україні під час війни відкрили новий футбольний стадіон.

До слова, триває 246-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.