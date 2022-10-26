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На Луганщині ЗСУ ліквідували щонайменше 10 ворожих офіцерів за добу – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Луганщині ЗСУ ліквідували щонайменше 10 ворожих офіцерів за добу – Генштаб
фото: з відкритих джерел

У районах населених пунктів Коржове та Миколаївка втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими

Українські захисники у районах двох населених пунктів Луганської області знищили до 60 російських окупантів, щонайменше 10 з яких – офіцери. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що за уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження ворога протягом останніх днів. «Так, в районах населених пунктів Коржове та Миколаївка Луганської області втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими, не менше 10 осіб з них – офіцери», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 245-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим не припиняє вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

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Теги: втрати війна ЗСУ Генштаб росія

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